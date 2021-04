VMware gaat binnenkort verder als volledig onafhankelijk bedrijf. Dell Technologies stoot haar belang van 81 procent af zodat beide bedrijven in goede verstandhouding uit elkaar gaan.

Dell Technologies heeft vandaag 81 procent van VMware in handen. Het bedrijf is meerderheidsaandeelhouder na de overname van EMC in 2016. Nu maken beide bedrijven bekend dat ze elk hun eigen weg opgaan, maar wel met behoud van partnerschappen en projecten die ze samen ontwikkelen.

Aandelenwissel

Dat brengt een kleine aandelendans op gang. VMware gaat verder als zelfstandig bedrijf en zal een cash dividend van 11,5-12 miljard dollar uitkeren aan alle aandeelhouders van VMware. Dat bekent dat Dell 9,3 tot 9,7 miljard dollar krijgt voor haar aandelen.

Aandeelhouders van Dell Technologies krijgen op hun beurt 0,44 aandeel van VMware voor elk aandeel dat ze van Dell bezitten op dit moment. De deal heeft wel nog goedkeuring nodig van de regulatoren in de VS.

VMware beter zelfstandig af

Over de verhouding tussen Dell en VMware is al vaak gespeculeerd. Dat beide bedrijven hun eigen weg gaan is dus geen grote verrassing. Samen geven ze aan dat dit de beste manier is om elk apart te kunnen groeien met meer flexibiliteit en een eenvoudigere structuur. Wel blijven de twee benadrukken dat dit een vriendschappelijke scheiding is. Interim CEO Zane Rowe blijft aan boord bij VMware. Hij nam recent de fakkel over van Pat Gelsinger die terugkeerde naar Intel.

Dell Technologies blijft in de kern een pc-bouwer en infrastructuurspeler. VMware zet zich vooral in op virtualisatie, maar heeft er ook baat bij om dat vanuit een meer neutrale positie te doen dan als quasi volwaardige dochter van Dell.

Van/naar de beurs

Oprichter en CEO Michael Dell haalde in 2013 zijn bedrijf weg van de beurs, een van de grootste beursexits ooit. In 2015 nam het bedrijf EMC (toen de meerderheidsaandeelhouder van VMware) over en doopte het zichzelf om tot Dell Technologies. Toen al werd er gespeculeerd dat VMware zou verkocht worden om de enorme overname van EMC wat draaglijker te maken.

Tegen 2018 maakte Dell bekend dat het opnieuw naar de beurs wou trekken. Op dat moment werd er even overwogen om dat via VMware te laten gebeuren. Daarbij zou VMware Dell overnemen om op een eenvoudige manier naar de beurs te trekken. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Dell trok op eigen houtje opnieuw naar de beurs, maar besluit nu alsnog afscheid te nemen van haar dochterbedrijf.

