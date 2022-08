Dell Technologies stopt alle Russische activiteiten nadat het zijn kantoren medio augustus had gesloten. Per 1 september is Dell dan niet meer actief in Rusland.

Dell heeft dit besloten nadat Rusland in februari van dit jaar Oekraïne is binnengevallen. Dit meldt Dell-woordvoerder Mike Siemienas aan Reuters.

Dell, de grootste serverleverancier van Rusland, verlaat voorgoed de Russische markt. 30 augustus is de laatste werkdag van het bedrijf. Alle medewerkers worden ontslagen, melden Russische media. Er wordt een ontslagvergoeding geregeld. Naar verluidt heeft Dell ongeveer 250 medewerkers in Rusland. Enkele medewerkers zijn naar het buitenland verhuisd en blijven in dienst. Boris Shcherbakov, CEO van Dell Technologies Rusland, was al eerder vertrokken.

In februari 2022 had Dell als de beslissing genomen om geen producten te verkopen, te onderhouden of te ondersteunen in Rusland, Wit-Rusland en de regio's Donetsk en Luhansk in Oekraïne. Dell volgde eerder al de embargo regels op de Krim dat Rusland annexeerde in 2014. De stopzetting van de dienstverlening leidde eerder dit jaar nog tot een rechtszaak in Rusland.

Grootste op de Russische servermarkt

Het Russische ministerie van Industrie meldt dat Russische onderzoekers en ingenieurs die voor Dell in Rusland werken nieuwe banen hebben gekregen. De meesten van hen werken in Sint-Petersburg en Moskou.

Volgens IDC leidde Dell de Russische servermarkt met een aandeel van 21 procent. Op de tweede plaats staat de Russische Yadro leverancier met een aandeel van 17 procent. Op de derde plaats staat HPE met een marktaandeel van 15 procent.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

