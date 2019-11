Dell Technologies biedt zakelijke klanten voortaan de mogelijkheid om flexibel hardware aan te kopen in een 'as-a-service' model. Ook concurrent HPE kondigde al zo'n formule aan.

HPE kondigde voor de zomer aan dat het wil transformeren naar een as-a-service bedrijf tegen 2022. Ook Dell ziet wel een brood in het as-a-service model en stelde vandaag in Austin de 'Dell Technologies On Demand' formule voor. Het gaat om een formule waarbij je als klant betaalt voor je eigenlijke gebruik van bijvoorbeeld servers en waarbij je flexibel kan schalen in beide richtingen. Het 'consumption-based' cloudmodel dus zoals onder meer Amazon en Microsoft dat hanteren, maar dat Dell nu doortrekt naar hardware. Volgens Gartner is momenteel 1 procent van de hardware-deals in datacenters opgebouwd rond pay-per-use. Tegen 2022 verwachten de analisten dat dit percentage oploopt tot 15%.

Hoeveel klanten in dit model zullen stappen, weet CEO Michael Dell niet "maar we hebben indicaties dat er een duidelijke interesse bestaat." "Aan de andere kant weten we ook dat sommige klanten net géén subscription-model willen, zoals in de publieke sector. We zullen dus de klanten laten beslissen welk model ze verkiezen", legde Michael Dell uit op de Dell Technologies Summit. De grote voordelen van On Demand moeten flexibiliteit en eenvoud zijn. Maar net zoals bij de cloud, betekent het ook een verschuiving van kosten: het opex versus capex-verhaal. Bedrijven betalen binnen On Demand enkel voor de opslag en rekenkracht die ze gebruiken.