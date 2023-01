Amerikaanse hardwaremaker Dell zou tegen 2024 niet langer chips willen gebruiken die in China werden gebouwd. Dat lijkt het gevolg van de geopolitieke spanningen tussen de VS en China.

Dell zou tegen zijn leveranciers hebben gezegd dat het bedrijf volgend jaar een pak minder chips wil gebruiken die in China werden gefabriceerd, schrijft nieuwsagentschap Nikkei Asia. Het gaat daarbij zowel om chips van Chinese bedrijven als chips die door andere bedrijven in een fabriek in China worden gebouwd. Vooral het label 'made in China' lijkt hier dus het probleem. Naast chips zou Dell ook voor andere componenten de productie naar andere landen zoals Vietnam willen verschuiven. Die diversifiëring van productie is geen nieuw concept, maar is de laatste maanden sterker naar voor gekomen. Ook concurrent HP zou naar mogelijkheden kijken om chips in andere landen dan China te laten maken. Aan de grond van die vraag liggen onder meer vertragingen die productie in China zelf opliep door de strenge coronamaatregelen. Maar ook de geopolitiek speelt een rol. Zowel HP als Dell zijn Amerikaanse bedrijven, en de spanningen tussen de VS en China lopen al een tijdje hoog op. De regering van Amerikaans president Biden nam het voorbije jaar verschillende maatregelen om export naar China van belangrijke technologie zoals chips voor het ontwikkelen van AI tegen te gaan. In juli keurde het Amerikaans Congres ook de CHIPS act goed, een pakket miljarden aan subsidies die chipmakers kunnen gebruiken, op voorwaarde dat ze delen van hun productie naar de VS verhuizen.