Deloitte Consulting Netherlands heeft Odysseus overgenomen, een adviesbureau gericht op ServiceNow en Project Portfolio Management. Door de acquisitie wordt Deloitte naar eigen zeggen marktleider in dit strategische groeigebied, door het team en klantenbestand te verdubbelen.

Sander Treur, eigenaar van het in Amsterdam gevestigde Odysseus, is benoemd tot Partner bij Deloitte. De consultant ondersteunt klanten onder meer met digitale transformatietrajecten. Het Amerikaanse softwarebedrijf ServiceNow, één van Deloitte's strategische alliantiepartners, speelt daarbij een belangrijke rol met haar ervaring in IT Business Management, Agile, DevOps en Project Portfolio Management.

Door de overname van Odysseus, en het eigen aanbod aan ServiceNow-diensten (waaronder IT, Risk, Employee en Customer workflow-oplossingen) verwacht Deloitte beter gepositioneerd te zijn om het volledige gamma van ServiceNow-services aan te bieden.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Sander Treur, eigenaar van het in Amsterdam gevestigde Odysseus, is benoemd tot Partner bij Deloitte. De consultant ondersteunt klanten onder meer met digitale transformatietrajecten. Het Amerikaanse softwarebedrijf ServiceNow, één van Deloitte's strategische alliantiepartners, speelt daarbij een belangrijke rol met haar ervaring in IT Business Management, Agile, DevOps en Project Portfolio Management.Door de overname van Odysseus, en het eigen aanbod aan ServiceNow-diensten (waaronder IT, Risk, Employee en Customer workflow-oplossingen) verwacht Deloitte beter gepositioneerd te zijn om het volledige gamma van ServiceNow-services aan te bieden.In samenwerking met Dutch IT-channel.