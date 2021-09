Deloitte wil de komende maanden 1.535 nieuwe werknemers aanwerven in België. Dat heeft de consultant woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om een recordaanwerving voor Deloitte in ons land. De vorige jaren schommelde het aantal aanwervingen jaarlijks steeds rond de duizend, dit jaar zijn het er 44 procent meer.

Focus op STEM-profielen

Vandaag werken er al meer dan 5.100 mensen voor de consultant. Om de groei voort te zetten werft Deloitte dus nog eens 1.535 mensen aan. Het bedrijf is vooral op zoek naar zogenaamde STEM-profielen (science, technology, engineering en mathematics). 'Het komende jaar zal STEM voor het eerst een kwart uitmaken van onze nieuwe aanwervingen. Ter vergelijking, in het financiële jaar 2020 was dit nog 'maar' 17,6 procent', klinkt het bij Deloitte. Daarnaast werden de voorbije maanden bijvoorbeeld ook mensen met een achtergrond in geschiedenis of musicologie aangeworven.

Deloitte Belgium noteerde tijdens het boekjaar 2021 een totale omzet van 635 miljoen euro, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van de 607 miljoen euro in 2020. De professionele dienstverlener slaagde er het afgelopen jaar in om de inkomsten voor alle bedrijfsactiviteiten te verhogen, waarbij de diensten Consulting en Financial Advisory de sterkste groei verwezenlijkten.

Lees ook: Dit zijn de winnaars van de Data News Awards

Vorige week, tijdens de Data News Awards for Excellence, werd Deloitte nog uitgeroepen tot Digital Enterprise IT Services Company of the Year 2021.

Het gaat om een recordaanwerving voor Deloitte in ons land. De vorige jaren schommelde het aantal aanwervingen jaarlijks steeds rond de duizend, dit jaar zijn het er 44 procent meer.Vandaag werken er al meer dan 5.100 mensen voor de consultant. Om de groei voort te zetten werft Deloitte dus nog eens 1.535 mensen aan. Het bedrijf is vooral op zoek naar zogenaamde STEM-profielen (science, technology, engineering en mathematics). 'Het komende jaar zal STEM voor het eerst een kwart uitmaken van onze nieuwe aanwervingen. Ter vergelijking, in het financiële jaar 2020 was dit nog 'maar' 17,6 procent', klinkt het bij Deloitte. Daarnaast werden de voorbije maanden bijvoorbeeld ook mensen met een achtergrond in geschiedenis of musicologie aangeworven.Deloitte Belgium noteerde tijdens het boekjaar 2021 een totale omzet van 635 miljoen euro, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van de 607 miljoen euro in 2020. De professionele dienstverlener slaagde er het afgelopen jaar in om de inkomsten voor alle bedrijfsactiviteiten te verhogen, waarbij de diensten Consulting en Financial Advisory de sterkste groei verwezenlijkten. Vorige week, tijdens de Data News Awards for Excellence, werd Deloitte nog uitgeroepen tot Digital Enterprise IT Services Company of the Year 2021.