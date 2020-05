De verspreiding van valse berichten over gevaren van 5G, maar ook oproepen tot het vernielen van gsm-masten komen uit extreemlinkse, maar ook uit extreemrechtse hoek. Dat blijkt uit een mondelinge vraag van parlementslid Sammy Mahdi aan minister voor Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Minister De Crem baseert zich op informatie van OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de dreiging, dat stelt dat het om individuen en groepen gaat die vasthouden aan bepaalde samenzweringstheorieën.

Eerst links, dan ook rechts

Aanvankelijk ging OCAD er van uit dat het vooral om extreemlinkse en anarchistische personen en groepen ging. Zo legde een Brusselse anarchistische website uit hoe je een zendmast kan vandaliseren. Dergelijke oproepen gingen niet alleen over 5G, zo was er ook sprake van het beschadigen van glasvezelkabels en aanvallen tegen politie en personeel van de gevangenissen.

Na 22 april stelde het OCAD haar oordeel bij. "Ze noemt geen namen, maar waar OCAD eerst uitging van eerder anarchistische organisaties, zijn ze nu ook overtuigd dat er ook extreemrechtse organisaties bij betrokken zijn," zegt Sammy Mahdi aan Data News. Al zit het niet enkel in extreemlinkse of rechtse hoek. Er zijn ook mensen zonder ideologie die actief desinformatie verspreiden rond 5G. Bij hen wordt ook soms de link tussen corona en 5G gelegd, wat voor alle duidelijkheid geen enkel wetenschappelijke basis heeft.

Hoewel vrijwel alle stralingsdeskundigen, maar ook Test-Aankoop en de organisaties die de stralingsnormen opleggen al hebben verklaard dat er geen reden is om bezorgd te zijn over 5G, blijft de desinformatie rond 5G sterk variëren. Sommigen beweren dat 5G wel degelijk gevaarlijk is. Anderen gaan nog een stap verder en linken het zelfs aan de verspreiding van het coronavirus, of roepen op om zendmasten te vernietigen. In totaal zijn er in Europa al 88 van zulke brandstichtingen gebeurt, waaronder één in ons land tussen 19 en 20 april in Pelt.

Het herkennen van een 5G-mast blijkt wel erg moeilijk voor de daders, want het was geen 5G-mast van Proximus maar een 4G-mast van concurrent Telenet die in de vlammen opging. Of dat vandalisme uit extreemlinkse of extreemrechtse hoek komt is niet bekend.

Operatoren moeten meer informeren

Om zulke desinformatie te counteren pleit Mahdi voor een informatiecampagne, iets waar technologiefederatie Agoria vorige week ook voor pleitte. Zo hoopt hij dat Proximus, momenteel de enige met een beginnend 5G-netwerk, meer info zal voorzien om burgers gerust te stellen.

"Er is ongerustheid bij een deel van de bevolking en sommigen zijn vatbaar voor de desinformatie die wordt verspreid. Dus het is aan de operatoren om daarover te communiceren. Al kan de overheid daar ook een ondersteunende rol in spelen," aldus Mahdi.

Vorige week riepen Groen en Ecolo al op om de voorlopige gebruikslicenties voor 5G on hold te zetten omdat er door de coronacrisis te weinig ruimte is voor een maatschappelijk debat. Daar zijn Mahdi en CD&V geen voorstander van. "Ik begrijp dat ze uitstel vragen uit ongerustheid, maar een van de argumenten in hun resolutie stelt ook dat we op dit moment niet alle gezondheidsrisico's kennen. Als we dat op alles toepassen dan moeten we ook water gaan verbieden."

