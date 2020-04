Ecolo en Groen hebben een resolutie ingediend om de uitreiking van voorlopige 5G-licenties te pauzeren tot na de coronacrisis. Er is momenteel te weinig ruimte voor een publiek debat, klinkt het.

De resolutie werd ingediend door Gilles Vanden Burre (Ecolo) en Stefaan Van Hecke en vraagt om de toekenningsplannen van het BIPT rond de voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz band (die worden gebruikt voor 5G) te vernietigen en uit te stellen tot na de lockdown. Tegelijk roept het de regering op om ruimte te maken voor een democratisch kwaliteitsdebat over het onderwerp.

Tegenover Data News zegt Van Hecke dat zijn voorstel past in een bredere oproep om een aantal maatschappelijk gevoelige onderwerpen te pauzeren tot er weer op een normale manier ruimte is voor een maatschappelijk debat. Zo diende het federaal parlementslid een gelijkaardige resolutie in over de opslag van hoogradioactief afval.

"De voorgeschreven weg is niet gevolgd en sommige mensen moesten vaststellen dat de informatie of aankondiging rond die tijdelijke licenties enkel is gepubliceerd op de website van het BIPT. Dat is geen communicatie naar het brede publiek en zo kan je geen kwalitatief debat voeren." Hij maakt daarbij de vergelijking met gemeenten die het openbaar onderzoek rond bouwvergunningen momenteel verlengen. "Als het daar kan, waarom zouden we het dan niet doen voor zaken als de opslag van kernafval of de uitrol van 5G?" klinkt het.

Dat er amper communicatie over de 5G-licenties was, klopt niet helemaal. Er is weliswaar geen brede informatiecampagne geweest, maar het BIPT heeft over die voorlopige 5G-licenties destijds een persbericht uitgestuurd en dat nieuws werd rond 31 januari en 1 februari door De Tijd, De Standaard, Data News/Knack en het persagentschap Belga opgepikt. In de dagen nadien volgde in dezelfde media en ook Het Nieuwsblad artikels over de reacties van de telecomoperatoren. Lezers van Data News wisten zelfs twee weken eerder al dat er een oplossing in de pijplijn zat.

Het Vlaams Gewest heeft naar aanleiding van de voorlopige 5G-licenties ook alle gemeenten geïnformeerd hierover en zal in de komende dagen naar hen communiceren over geplande 5G-antennes.

Niet voor of tegen 5G

Van Hecke benadrukt wel dat het niet om een inhoudelijke positie rond 5G gaat. Zowel Groen als hijzelf zijn momenteel nog bezig met het vormen van een standpunt over 5G als technologie. "Ik ben er zelf ook nog niet uit, ik zie studies die geruststellen, maar ook waarschuwingen. Er is ook het voorzorgsbeginsel en we moeten ook alle risico's kennen en voorzichtig zijn. Maar je merkt wel dat er een algemene bezorgdheid is."

Het is volgens hem niet de bedoeling om met de resolutie 5G preventief te begraven, maar wel om te voorkomen dat mensen zich gepasseerd voelen. "We mogen niet de indruk geven dat mensen niet volwaardig deel kunnen nemen aan het debat of dat de overheid iets door hun strot jaagt. Enerzijds zijn er de economische belangen, anderzijds de vragen over gezondheidseffecten en ook de veiligheid (rond het al dan niet toelaten van Chinese spelers ZTE en Huawei, nvdr). Tegelijk heeft men een kunstgreep uitgehaald om tijdelijk iets mogelijk te maken, niet volgens de procedures en dat wringt. Zo geef je net aanleiding dat mensen het gevoel krijgen dat ze voor voldongen feiten worden geplaatst."

Meer reacties dan gewoonlijk

Het BIPT geeft beperkte commentaar op het voorstel van Van Hecke. Het laat weten dat het tot vorige week voor iedereen mogelijk was om te reageren op de toekenning van de voorlopige gebruiksrechten, maar nuanceert dat die niet gaat over leefmilieu of andere zaken, wel over het toewijzen van die licenties aan de vijf kandidaten (Proximus, Telenet, Orange, Cegeka en Entropia).

Het merkt daarbij op dat het meer commentaren dan gewoonlijk heeft ontvangen en dat die nu worden bekeken in afwachting van een finaal besluit. Iedereen die opmerkingen heeft gegeven, zal ook antwoord krijgen daarop.

Van Hecke en Vanden Burre pleiten voor uitstel, maar geen afstel. Tot wanneer dat zal zijn is lastig te bepalen. "Zolang je niet met tien mensen mag samenkomen is dat moeilijk. Je moet een beetje terug naar een normaal sociaal leven kunnen gaan zodat mensen ook opnieuw hun engagement kunnen opnemen." Wanneer de resolutie wordt behandeld in De Kamer is nog niet bekend.

