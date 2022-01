Destiny, leverancier van cloudcommunicatie, lijft het Zweedse Meridix in en versterkt zo haar Europese marktpositie.

De ambitie van het Belgische Destiny is al even gekend: de grootste UCaaS-platformaanbieder in Europa worden. Het bedrijft rijgt de overnames aan mekaar en sloeg in juni een grote dubbelslag met twee Zweedse overnames. 'Door in één klap zowel Telepo als Soluno over te nemen, worden we de grootste leverancier van UCaaS-platformen (Unified Communications-as -a-Service, nvdr) in Europa. Dit is altijd al mijn grote droom geweest', vertelde Destiny-CEO Daan De Wever toen aan Data News.

Met Meridix komt nu opnieuw een Zweeds bedrijf in handen van Destiny. Het Meridix-platform verzamelt gegevens van meerdere communicatieoplossingen en presenteert deze in één intuïtieve, gebruiksvriendelijke en uniforme gebruikersinterface die bedrijfsinformatie oplevert en waarde creëert. Het platform ondersteunt de meest bekende communicatiesystemen en wordt vertrouwd door dienstverleners over de hele wereld. Destiny is trouwens zelf ook al meer dan 10 jaar partner van Meridix en beide bedrijven hebben zowel in Europa als daarbuiten een groot aantal gemeenschappelijke klanten van dienstverleners.

'Deze nieuwe overname is een volgende stap om nog nauwer samen te werken met Meridix en nog sneller innovatie te brengen bij dienstverleners en de bedrijven die vertrouwen op onze communicatietechnologie in de cloud', zegt Daan De Wever nu. 'Het past perfect binnen de ambities van de Destiny Group en versterkt onze positie als innovatieve, gebruiksvriendelijke en toonaangevende leverancier van UCaaS voor kmo's en dienstverleners in Europa', klinkt het nog.

Het Meridix-team en management worden nu volledig geïntegreerd binnen de Destiny Group. Destiny, met hoofdkantoor in Brussel, heeft ondertussen meer dan 700 medewerkers verspreid over 7 Europese landen en zette in 2021 een jaaromzet van bijna 200 miljoen euro neer. Hoeveel het voor Meridix betaalt wordt niet meegedeeld.

