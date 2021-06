Met twee strategische overnames in Zweden groeit het Belgische Destiny verder uit tot een sterke Europese leverancier van cloudcommunicatie voor kmo's en serviceproviders. 'We worden nu écht een van de grote spelers', zegt CEO Daan De Wever.

De Europese ambities van Destiny, die zijn niet nieuw. Het afgelopen jaar breidde het bedrijf bijvoorbeeld via een aantal overnames uit in Frankrijk. 'Telkens tot de belangrijkste aanbieders van veilige cloudcommunicatie willen horen in de lokale markten waar we aanwezig zijn', kaderde CEO Daan De Wever het toen. Vandaag schakelt de in 2019 door Data News uitgeroepen ICT Personality of the Year nog een versnelling hoger. 'Door in één klap zowel Telepo als Soluno over te nemen, worden we de grootste leverancier van UCaaS-platformen (Unified Communications-as -a-Service, nvdr) in Europa. Dit is altijd al mijn grote droom geweest', vertelt Daan De Wever aan Data News.

'Wereldwijd bij de grootste spelers'

Overnamebedragen krijgen we niet te horen. Wel dat de EBITDA - zeg maar de brutobedrijfswinst - na de overnames richting 40 miljoen euro gaat. 'Dat betekent dat Destiny bijna in waarde verdubbelt', kadert De Wever de omvang van de overnames. 'Voor mij was het essentieel dat we beide bedrijven konden overnemen in één slag. Telepo kopen we puur voor de technologie, om hun UCaaS-platform waarvoor we zelf al klant waren volledig in huis te halen. Maar met Soluno - noem het gerust de Destiny van de Scandinavische markt - kopen we een bedrijf dat al een heel ecosysteem opgebouwd heeft rond dat platform. Het is de combinatie van beide bedrijven die maakt dat we naar 2 miljoen multi-tenant seats gaan. Dit maakt ons de grootste UCaaS-platformaanbieder in Europa, en plaatst ons wereldwijd ook echt een in rijtje met de grootste leveranciers zoals Cisco, RingCentral, Microsoft en Vodafone', aldus De Wever. 'We hebben nu onze IP-technologie in huis waarmee we internationaal echt kunnen gaan schalen', klinkt het vastberaden.

Integratiewerk voor de boeg

Daan De Wever erkent dat er na de overnames wel wat overlap is, bijvoorbeeld met het platform van Escaux. 'Het is duidelijk dat we op de lange termijn niet gaan blijven inzetten op twee platformen. In een eerste fase houden we de huidige roadmaps aan. Maar het is inderdaad zo dat er keuzes moeten gemaakt worden, en dat is wat we de komende maanden ook gaan doen', zegt De Wever.

Niet alleen een technologische maar ook operationele integratie dringt zich dus op, 'maar dat is iets waar we steeds beter in geworden zijn', klinkt het. De namen Telepo en Soluno worden niet behouden. 'Ik geloof in één sterk merk. Ook daar zullen we de komende tijd aandacht aan besteden', besluit Daan De Wever.

Destiny telt nu als groep ruim 600 medewerkers verspreid over 6 landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het VK en dus nu ook Zweden. Het bedrijf verwacht dit jaar te kunnen afklokken op een omzet van 170 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 90 miljoen euro.

Rond welke technologie draait Telepo nu precies? Telepo, opgericht in 2004 en gevestigd in Stockholm, biedt gespecialiseerde cloudsoftware voor communicatie aan. De Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) en Fixed Mobile Convergence (FMC) oplossingen worden aangeboden aan serviceproviders in heel Europa, Azië en Afrika. Telepo is vanaf het begin ontworpen als een complete end-to-end, multi-tenant oplossing met vast-mobiel convergentie en gebruiksgemak als topprioriteiten. Telepo onderscheidt zich op de markt als een mobiel-centrisch cloudplatform, dat speciaal gebouwd is voor mobiele operatoren en serviceproviders die zich richten op kmo's. Via API-integraties is maximale flexibiliteit mogelijk. Telepo telt zo'n 2 miljoen gebruikers.

