Met de overname van IPLine vergroot het Belgische Destiny haar aanwezigheid in Frankrijk.

IPLine is een digitale dienstverlener uit Rhône-Alpes. Het bedrijf legt zich toe op hosting en cybersecurity voor grote en middelgrote bedrijven met onder meer eigen hybride cloudinfrastructuur, netwerkoplossingen en unified communications. Het baat ook zes datacenters aan in Rhône-Alpes en Île-de-France.

Door de overname worden de oprichters van IPLine, Thierry Coussy, Willy Chantre en Franck Dunière aandeelhouder van de Destiny groep en worden ze lid van het directiecomité van Destiny in Frankrijk. Het bedrijf deed haar eerste Franse overname eind 2019 met OpenIP. Eerder dit jaar nam Destiny nog de Franse operator Alliantel over.

Met de nieuwste overname telt Destiny 450 mensen waarvan 180 in Frankrijk. De groep mikt dit jaar op een totale omzet van 120 miljoen euro, waarvan veertig procent in Frankrijk.

Europese ambities

'Deze overname is een nieuwe volgende stap om verder te kunnen groeien op de Franse markt, onze expertise uit te breiden en een betrouwbare cloudcommunicatiepartner te worden voor zowel KMO's als grotere bedrijven,' zegt medeoprichter en CEO Daan De Wever.

'Daarnaast kadert het ook in onze eerder uitgesproken ambitie om een leidende speler te worden in Europa op vlak van veilige cloudcommunicatieoplossingen, waarbij we telkens tot de belangrijkste aanbieders willen horen in de lokale markten waar we aanwezig zijn. We zijn dan ook blij dat we onze krachten kunnen bundelen en op die manier weer een stuk dichter bij onze doelstellingen komen.'

