De Belgische aanbieder van cloudcommunicatie wil zich Europees sterker profileren en verandert daarom van naam en wordt wielersponsor.

Destiny bestaat al sinds de beginjaren onder die naam maar voortaan gaat het bedrijf verder als 'Dstny'. Dat wordt de Europese merknaam van het bedrijf, waar intussen meer dan tien bedrijven in zeven landen onder vallen.

De naamsverandering komt er gelijk met enkele interne verbeteringen. De Belgische multinational heeft nu in elk land haar commerciële positie opgezet met een referentie-architectuur, een technologie-footprint en eigen direct verkoopkanaal. 'De nieuwe branding is dus zeker niet louter opsmuk. Het laat vanaf nu wel toe om ons heel duidelijk als één Europees bedrijf naar de buitenwereld te positioneren.' Aldus CEO Daan De Wever.

Die positionering gaat het grote publiek ook vaker zien, want het bedrijf wordt ook co-titelsponsor van de wielerploeg Lotto-Dstny vanaf januari 2023 tot eind 2024. Daarmee vervangt het Soudal dat eind dit jaar stopt met de sponsoring.

Het bedrijf verliest bij haar rebranding dus twee klinkers, maar telt intussen wel 750 mensen. Daarmee zette het vorig jaar een omzet van bijna 190 miljoen euro neer. In 2019 werd Daan De Wever door Data News uitgeroepen tot ICT Personality of the Year.

