De Franse IT consultant Devoteam neemt het Belgische Fourcast over. Daarmee breidt die laatste haar expertise rond Google Cloud uit.

Fourcast bestaat sinds 2014 en wordt geleid door medeoprichter Valon Rexhepi. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Brussel, met vestigingen in Wenen en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf legt zich toe op projecten, innovatie en transformatie via Google Cloud en telt meer dan 250 klanten.

Devoteam is een Frans bedrijf, met aanwezigheid in België en 16 andere landen in Europa en het Midden-Oosten. het bedrijf haalde vorig jaar en omzet van 761,9 miljoen euro. Twee jaar geleden nam het nog het Belgische Paradigmo over.

Voor Devoteam is de overname een uitbreiding van de meer dan 200 Google-experts die het zelf al in huis heeft. "Deze acquisitie is een nieuwe stap om leider te worden in digitale transformatie-diensten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Het stelt ons in staat om nog meer klanten te ondersteunen en hen de voordelen van het Google Cloud-portfolio te laten ervaren." Aldus Geert Stragier, managing director Devoteam Belux & Group Offer Director Agile IT Cloud & DevOps.

