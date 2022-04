Een vijftal EU-ambtenaren zou vorig jaar het doelwit zijn geweest van staatshackers. Die zouden met Israëlische spyware geprobeerd hebben om op hun iPhones binnen te breken.

Dat schrijft nieuwsagentschap Reuters. Vijf medewerkers van de Europese Commissie kregen eind vorig jaar een waarschuwing van Apple over een mogelijke inbraak op hun iPhone, zo schrijft Reuters. Daaronder Didier Reynders (MR), die sinds 2019 Europees Commissaris voor Justitie is. De vier andere EU-ambtenaren worden niet bij naam genoemd.

Apple waarschuwt sinds vorig jaar zijn gebruikers als hun apparaten slachtoffer worden van geavanceerde aanvallen, zoals een infectie met verregaande spyware. Het bedrijf begon daarmee nadat bekend raakte dat meerdere overheden spionagetools gebruiken zoals Pegasus van het Israëlische NSO, om diplomaten, mensenrechtenactivisten en overheidsmedewerkers te bespioneren. Eind vorig jaar werd onder meer bekend dat telefoons van Franse ministers werden gehackt, alsook medewerkers van de Amerikaanse overheid.

Maar ook de Europese Commissie zou bij de mogelijke slachtoffers zitten, zo schrijft Reuters nu op basis van waarschuwingsmails die het kon inkijken. De vijf ambtenaren zouden tussen februari en september 2021 tot doelwit zijn geweest. Of de aanvallen ook gelukt zijn, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie er achter de aanval zit.

De aanvallers zouden het tooltje ForcedEntry hebben gebruikt, waarmee iPhones van op afstand kunnen worden overgenomen. ForcedEntry wordt gemaakt door NSO Group, al is er een gelijkaardige tool op de markt van het eveneens Israëlische QuaDream. NSO zegt in een reactie aan Reuters niets met de aanval te maken te hebben.

Dat schrijft nieuwsagentschap Reuters. Vijf medewerkers van de Europese Commissie kregen eind vorig jaar een waarschuwing van Apple over een mogelijke inbraak op hun iPhone, zo schrijft Reuters. Daaronder Didier Reynders (MR), die sinds 2019 Europees Commissaris voor Justitie is. De vier andere EU-ambtenaren worden niet bij naam genoemd. Apple waarschuwt sinds vorig jaar zijn gebruikers als hun apparaten slachtoffer worden van geavanceerde aanvallen, zoals een infectie met verregaande spyware. Het bedrijf begon daarmee nadat bekend raakte dat meerdere overheden spionagetools gebruiken zoals Pegasus van het Israëlische NSO, om diplomaten, mensenrechtenactivisten en overheidsmedewerkers te bespioneren. Eind vorig jaar werd onder meer bekend dat telefoons van Franse ministers werden gehackt, alsook medewerkers van de Amerikaanse overheid. Maar ook de Europese Commissie zou bij de mogelijke slachtoffers zitten, zo schrijft Reuters nu op basis van waarschuwingsmails die het kon inkijken. De vijf ambtenaren zouden tussen februari en september 2021 tot doelwit zijn geweest. Of de aanvallen ook gelukt zijn, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. De aanvallers zouden het tooltje ForcedEntry hebben gebruikt, waarmee iPhones van op afstand kunnen worden overgenomen. ForcedEntry wordt gemaakt door NSO Group, al is er een gelijkaardige tool op de markt van het eveneens Israëlische QuaDream. NSO zegt in een reactie aan Reuters niets met de aanval te maken te hebben.