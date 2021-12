Minstens negen werknemers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werden gehacked met behulp van Pegasus, de spyware van NSO. Het gaat om mensen die zich toeleggen op Oeganda.

Het gaat volgens bronnen van Reuters om mensen die namens het US State Department (Buitenlandse Zaken) in Oeganda werkten, of van daarbuiten focusten op het land. Al is formeel niet bekend wie achter de hacking zit. De toestellen werden in de afgelopen maanden gehacked.

NSO zelf, het Israëlische bedrijf dat landen en inlichtingen dergelijke tools ter beschikking stelt, zegt dat het geen indicatie heeft dat haar spyware in deze situatie is gebeurd, maar zal de zaak zelf onderzoeken. Het bedrijf zegt ook mee te willen werken als autoriteiten dat willen.

De hacking-as-a-service die NSO levert, onder de naam Pegasus, kan iPhones van op afstand hacken en klanten zo laten meekijken in eender welke iPhone. Het slachtoffer is weerloos: je hoeft niet op een verdachte link te klikken of iets te openen.

Wereldwijd afluisteren

Dat maakt de dienst bijzonder interessant, maar ook bijzonder controversieel. De afgelopen maanden maakten een groep onderzoeksjournalisten, waaronder Knack, bekend dat via NSO ook talloze journalisten, mensenrechtenactivisten en anderen werden gehacked. NSO verkoopt zijn software bovendien ook aan regimes waar mensenrechten of democratie niet hoog op de prioriteitenlijst staan. Er zijn ook al Belgische slachtoffers bekend, zoals journalist Peter Verlinden en de Belgisch-Amerikaanse Carine Kanimba.

Tegenover Reuters geeft het State Department geen commentaar. Wel wijst het naar het feit dat de VS NSO recent op een zwarte lijst heeft geplaatst waardoor Amerikaanse bedrijven nog moeilijk zaken met het bedrijf kunnen doen. Ook in Israël zelf ligt het bedrijf onder vuur, zo werd de lijst met landen naar waar NSO haar software mag aanbieden stevig beperkt. Apple zelf begon recent nog een rechtszaak tegen de praktijken van het bedrijf.

