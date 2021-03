Bouwwerk Informatie Management, kortweg BIM, is in opmars bij Vlaamse Wegenwerken. Een kwart van de gepubliceerde studiebestekken maakt al gebruik van digitaal en virtueel plannen.

Volgens cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer gebeurde vorig jaar 25 procent van de gepubliceerde studiebestekken in lijn met BIM en OTL, ObjectTypenBibliotheek. Dat is de digitale standaard voor infrastructuurwerken die vorig jaar werd gelanceerd. Voor de gepubliceerde uitvoeringsbestekken gaat het om tien procent.

'We standaardiseren en uniformeren de manier waarop data over onze 'assets' of infrastructuurobjecten wordt verzameld, beheerd en uitgewisseld.' Aldus Natasha Blommaert, BIM programma manager voor het Agentschap Wegen en Verkeer.

'Als grootste asset manager van wegen in Vlaanderen wil het Agentschap Wegen en Verkeer richtinggevend zijn, door sterk in te zetten op standaardisatie en de ObjectTypenBibliotheek (OTL) en door BIM-gericht werken meer en meer op te nemen in onze bestekken.'

2020 was het eerste jaar dat BIM officieel in de bestekken is opgenomen. Naar dit jaar toe mikt Wegen en Verkeer op dertig procent voor gepubliceerde studiebestekken en twintig procent voor gepubliceerde uitvoeringsbestekken. Zo hanteert het agentschap de regel dat vervolgopdrachten van project met BIM ook op deze manier worden opgezet.

