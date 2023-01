Het Gentse digitale bureau Duke & Grace wordt onderdeel van het brand- en techagency Springbok.

Duke & Grace is een van de internetpioniers in België, maar de naam bestaat nog maar sinds 2019. Het bureau, opgericht door Bart De Waele en Dirk Sabbe is ontstaan uit Netlash dat later bekend werd als Wijs. In 2019 - een jaar na de overname van Gents - werd het eengemaakte agency omgedoopt tot 'Duke & Grace'. Het bedrijf - met sinds oktober vorig jaar Geert Desager als CEO - werkt internationaal voor merken zoals Barco en Netflix, maar ook voor lokale merken zoals Foodbag en Goed.

Het bureau wordt nu een onderdeel van Springbok. Op termijn zal Springbok bij Duke & Grace ook op de voordeur komen te staan, zo geven beide bedrijven aan in een persbericht. Springbok is een brand- en techagency dat sterk inzet op de duurzame groei van klanten. Recent nam het nog B Corp Make Sense over - ook al in Gent. In totaal werken er nu bij Springbok zo'n 400 mensen op het snijvlak van branding en tech. Naast de Gentse hub zijn er kantoren in Antwerpen, Brussel en Mechelen en 's-Hertogenbosch en Amsterdam in Nederland.

Nieuw kantoor in Gent

'Springbok is een van de sterkste en meest snelgroeiende agencies in de Benelux', zegt Bart De Waele, oprichter van Duke & Grace: 'De visie van Springbok sluit naadloos aan bij de onze; we willen allebei werken aan duurzame groei voor merken en maatschappij'. 'Vanuit een sterke leiderspositie in onze thuismarkt werken we nu verder aan de internationalisering van Springbok', voegt Sammy Colson, CEO van Springbok, daar nog aan toe. Hoeveel Springbok precies betaalt voor Duke & Grace, werd niet meegedeeld. De 54 medewerkers van Duke & Grace worden allemaal overgenomen en zullen verhuizen naar een nieuwe kantoor in Gent. Ze zullen daar één team vormen met het recent overgenomen Make Sense.

Duke & Grace heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. In 2021 had het een omzet van 9,7 miljoen euro (cijfers Trendstop). In de marge van de overname zegt het bedrijf dat de omzet voor het afgelopen jaar 7 miljoen euro bedraagt. Duke & Grace was in moeilijk vaarwater geraakt tijdens de coronacrisis. Het was onder meer een belangrijke klant verloren, dat staat in een verslag bij de meest recent neergelegde jaarrekening. Een herstelplan heeft ondertussen de situatie omgekeerd. "Dit jaar zijn we weer rendabel", zegt de woordvoerdster van het bedrijf.

Springbok Group zelf heeft op dit moment een omzet van 50 miljoen euro en 350 medewerkers. Door de Gentse overnames en de eigen groei wil Springbok voor 2023 uitkomen op een omzet van 65 miljoen euro. Springbok heeft het Vlaamse durfkapitaalfonds Indufin (Familie Van Waeyenberge en nog andere kapitaalkrachtige families) als mede-aandeelhouder en is zeer actief op de overnamemarkt.

