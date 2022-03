De vzw Digital for Youth start een inzamelactie voor tweedehands laptops, om ze uit te delen aan jonge vluchtelingen uit Oekraïne.

Digital for Youth - een samenwerking tussen DNS Belgium en Close the Gap - start met een nieuwe inzamelactie voor gebruikte maar nog geschikte laptops bij bedrijven. De organisatie investeert meteen 100.000 euro en lanceert vandaag een oproep richting bedrijven om afgeschreven laptops te doneren. Digital for Youth schuift alvast 1.000 laptops als startpunt naar voor. De ingezamelde laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik via CTG Circular: 'refurbishment' zoals dat heet. De data worden verwijderd, eventuele herstellingen uitgevoerd en de basissoftware wordt geïnstalleerd.

'Digital for Youth steunt alle jongeren in België, en zij die het het moeilijkste hebben eerst. Alleen zo krijgen we digitale gelijkheid. De Oekraïense vluchtelingen in België zijn dus nu ook onze verantwoordelijkheid', klinkt het bij de initiatiefnemers. De ingezamelde laptops zullen verdeeld worden onder de jonge vluchtelingen in ons land. Dat moet hen in eerste instantie helpen om communicatie met hun familie en vrienden mogelijk te maken, maar ook om de digitale integratie én snelle inburgering van jonge vluchtelingen te bevorderen.

Digital for Youth is eind 2019 opgericht met als missie om de digitale kloof in België te verkleinen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar door hen toegang tot ICT-materiaal te bieden. In de praktijk werkt de organisatie vooral met donaties van afgeschreven bedrijfslaptops. Twee jaar geleden - de eerste lockdown en de invoering van afstandsonderwijs waren een feit - was het ook Digital for Youth die het initiatief lanceerde om laptops in te zamelen voor kwetsbare jongeren. In totaal werden in 2020 uiteindelijk 13.231 laptops verdeeld aan scholen in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Duitstalig België.

Hoe kan je helpen? Bedrijven die laptops willen doneren kunnen terecht op de website van Digital for Youth. Organisaties die (momenteel) geen laptops kunnen doneren en particulieren kunnen het project ook financieel steunen. Dat kan door een bijdrage te storten op deze rekening beheerd door de Koning Boudewijn Stichting: BE10 0000 0000 0404, met referentienummer: +++ 623/3701/50089 +++

