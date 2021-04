Chatdienst voor gamers Discord voert strengere regels in voor kanalen waar volwassen of zogeheten 'not safe for work' onderwerpen worden aangekaart.

Opvallend is dat deze kanalen gewoon niet langer toegankelijk zijn vanop een iOS-toestel. Met de nieuwe regels lijkt Discord toe te willen geven aan Apple's strenge regime rond bloot en seks.

Speciale servers

Discord laat gebruikers eigen chatservers aanmaken, vaak voor vriendengroepen of gemeenschappen, waarin die online kunnen babbelen. In zo'n server kan je meerdere kanalen maken, bijvoorbeeld eentje om specifieke onderwerpen te bespreken, eentje voor memes, eentje voor kattenfoto's enzovoort. De dienst laat al langer toe om enkele van die kanalen aan te duiden als 'NSFW'. Dat zet een leeftijdslimiet op dat kanaal en betekent dat minderjarigen er niet in kunnen.

Met een nieuwe update aan hun regels, vraagt Discord nu dat gemeenschappen die zich organiseren rond volwassen thema's, of die een meerderheid aan 18+-kanalen bevatten, de hele server als NSFW aanduiden. Discord zal ook het label aan servers toekennen wanneer die het niet zelf doen. Dat betekent dat de server niet toegankelijk is voor minderjarigen en, opvallend, dat hij geblokkeerd wordt op iOS-toestellen.

Zoethouder voor Apple

Het systeem lijkt deels te bestaan om Apple zoet te houden. De techgigant is bijzonder streng voor apps die het ziet als 'ongepast' en gooit apps die te veel bloot laten zien uit zijn App Store. Deze policy zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de pornoban op sociaal netwerk tumblr.

Voor een aantal Discord-gebruikers betekent dit wel dat ze nu misschien enkele van hun servers niet langer kunnen beheren vanop hun mobiele toestel. De regels lijken ook gemeenschappen van digitale kunstenaars (waarvan er twee jaar geleden redelijk wat van tumblr naar Discord verhuisden) zorgen te baren.

