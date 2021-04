Communicatieplatform Discord heeft de gesprekken met mogelijke overnemers als Microsoft gestaakt. Het zou eraan denken om zelf naar de beurs te trekken.

Dat schrijft The Wall Street Journal. Eerder raakte bekend dat het bedrijf in onderhandeling zou zijn met verschillende partijen over een eventuele overname. Onder meer Microsoft zou interesse hebben, ook Amazon en Epic Games zouden bij de mogelijke gesprekspartners zijn. De waarde van het bedrijf wordt geschat op tien miljard dollar.

Nu zou Discord echter hebben besloten om onafhankelijk te blijven, schrijft de Amerikaanse krant. Het bedrijf zou onder meer kijken naar een beursgang.

Discord werd opgericht in 2015 als chat- en voiceplatform voor gamers die met elkaar willen communiceren tijdens hun spelletjes. Het platform heeft zo'n 140 miljoen maandelijkse gebruikers. Inkomsten in 2020 lagen op 130 miljoen dollar, maar het bedrijf maakt geen winst, aldus nog The Wall Street Journal.

