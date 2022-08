Disney heeft zijn concurrent Netflix ingehaald: het wist in het voorbije kwartaal 14,4 miljoen nieuwe abonnees voor Disney+ aan te trekken en telde in totaal 221 miljoen streamingklanten. Dat zijn er net iets meer dan de 220,67 miljoen die Netflix in zijn laatste financieel verslag rapporteerde.

Het is de eerste keer dat Netflix op het vlak van abonnees wordt voorbijgestoken door een concurrent. Al telt Disney wel verschillende diensten samen: Disney+ telt 152,1 miljoen klanten, sportstreamingdienst ESPN+ heeft er 22,8 miljoen en Hulu, dat ook live televisie aanbiedt, telt 46,2 miljoen klanten.

Vanaf 8 december zullen klanten in de Verenigde Staten bij Disney+ advertenties te zien krijgen. Wie die reclameboodschappen niet wil, zal vanaf dan meer moeten betalen: 11 dollar in plaats van 7,99 dollar. In 2023 zullen de reclames ook buiten de VS worden ingevoerd, zo kondigde het bedrijf in maart al aan. In 2024 verwacht Disney dat de streamingdienst winstgevend wordt.

