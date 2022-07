Streamingdienst Netflix verliest voor het tweede kwartaal op rij abonnees. Dat moet blijken uit de kwartaalcijfers. De aderlating van bijna een miljoen is echter minder dan eerst gevreesd.

Bij de voorstelling van zijn kwartaalresultaten in april moest Netflix nog toegeven dat het voor het eerst sinds zijn lancering in 2011 abonnees aan het verliezen was. Dat waren er toen 200.000. In het tweede kwartaal dat net werd afgerond zijn dat er al 970.000. Bijna een miljoen minder abonnees dus, maar toch is dat een beter resultaat dan gevreesd. Het bedrijf had zijn (ergste) verwachtingen op twee miljoen gelegd.

Netflix hoopt die abonnees in het volgende kwartaal terug te winnen, en het blijft ook het grootste streamingplatform ter wereld. De daling is onder meer te wijten aan de grotere concurrentie van platformen als Disney+, maar ook aan een deel publiek dat tijdens de lockdowns van de voorbije jaren is beginnen streamen, maar nu eerder naar buiten trekt.

Het bedrijf heeft een aantal aanpassingen aangekondigd om het tij wat te keren. Een eerste daarvan is een goedkoper abonnement dat ondersteund wordt door advertenties. Daarnaast wil Netflix ook het 'paswoorddelen' tegengaan. Daarbij gaan verschillende huishoudens samenleggen voor hun abonnement. Netflix heeft plannen aangekondigd voor tests in Zuid-Amerika, waarbij je extra betaalt om meer 'huizen' toe te voegen aan je account.

Bij de voorstelling van zijn kwartaalresultaten in april moest Netflix nog toegeven dat het voor het eerst sinds zijn lancering in 2011 abonnees aan het verliezen was. Dat waren er toen 200.000. In het tweede kwartaal dat net werd afgerond zijn dat er al 970.000. Bijna een miljoen minder abonnees dus, maar toch is dat een beter resultaat dan gevreesd. Het bedrijf had zijn (ergste) verwachtingen op twee miljoen gelegd. Netflix hoopt die abonnees in het volgende kwartaal terug te winnen, en het blijft ook het grootste streamingplatform ter wereld. De daling is onder meer te wijten aan de grotere concurrentie van platformen als Disney+, maar ook aan een deel publiek dat tijdens de lockdowns van de voorbije jaren is beginnen streamen, maar nu eerder naar buiten trekt. Het bedrijf heeft een aantal aanpassingen aangekondigd om het tij wat te keren. Een eerste daarvan is een goedkoper abonnement dat ondersteund wordt door advertenties. Daarnaast wil Netflix ook het 'paswoorddelen' tegengaan. Daarbij gaan verschillende huishoudens samenleggen voor hun abonnement. Netflix heeft plannen aangekondigd voor tests in Zuid-Amerika, waarbij je extra betaalt om meer 'huizen' toe te voegen aan je account.