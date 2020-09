Fervente bingewatchers kunnen hun hart deze week ophalen, want een dag na Streamz is nu ook Disney+ in België van start gegaan. Alleen, hoe krijg je dat aanbod precies op het (grote) scherm? We brengen de mogelijkheden voor je in kaart.

Netflix is nog steeds de belangrijkste streaming videodienst. Dat is de fabrikanten de voorbije jaren niet ontgaan: zelfs bij minder recente smart-tv's zit er op de afstandsbediening een speciale Netflix-knop om meteen door te klikken naar je favoriete series. Ook andere AV-apparatuur, zoals Blu-rayspelers met internetconnectiviteit, hebben van huis uit vaak al Netflix aan boord.

Ingebakken in tv of box

Voor nieuwkomers als Disney+ geldt een ander verhaal. Uiteraard kan je het aanbod van de entertainmentgigant moeiteloos en onmiddellijk consumeren op een smartphone of tablet, via de Disney+ app, maar thuis kijk je toch waarschijnlijk het liefst op het grote scherm van je televisie. In het ideale scenario beschik je over een vrij recente tv met een eigen app-winkel of met het Android TV-besturingssysteem; dan kan je de Disney+ app in een handomdraai downloaden, installeren en gaan gebruiken.

Een andere snelle methode is: via de settopbox van je digitale televisie-aanbieder. Tenminste, als je klant bent bij Proximus. Het telecombedrijf sloot half augustus een slimme deal met Disney, waardoor klanten (met een abonnement op de tv-packs All Stars of All Stars & Sports) een jaar lang zonder bijkomende kosten toegang krijgen tot Disney+. Telenet biedt die mogelijkheid niet aan, maar is zoals gezegd gisteren van start gegaan met de eigen videodienst Streamz. En die zit uiteraard wel gewoon op de Telenet-decoder, net als op de settopbox van Proximus trouwens.

Via een ander apparaat

Kun je geen gebruikmaken van de bovenstaande mogelijkheden, dan zul je een beroep moeten doen op een bijkomend toestel. Wellicht beschik je daar zelfs al over: twee van de populairste spelconsoles, de PlayStation 4 en Xbox, hebben namelijk ook een store waar je de Disney+ app kan binnenhalen. Op de Nintendo Switch is dat nog niet het geval - zelfs Netflix schittert op dat platform trouwens nog steeds door afwezigheid.

De methode via een gameconsole vergt, net als de scenario's die hierna volgen, wel wat meer geduld. Wanneer je Disney+ wil kijken, dien je immers telkens eerst de spelcomputer op te starten, en dat kost tijd.

Tot slot zijn er nog de oplossingen van (wie anders dan) Apple en Google. Om met het fruitmerk te beginnen: ook voor Apples populaire settopbox, de Apple TV, bestaat er een Disney+ app. Je moet dan wel over een recentere versie van de Apple TV beschikken, want oudere generaties hebben geen toegang tot de App Store van Apple. Wat die oudere toestellen echter wel hebben, is AirPlay: Apples technologie om draadloos content te streamen vanaf een iPhone, iPad of Mac-computer naar een tv die verbonden is met een Apple TV. Voor de volledigheid: er bestaan tegenwoordig ook televisies met ingebouwde AirPlay-technologie, onder meer van LG. Daarnaast is de kans vrij groot dat Apple op zeer korte termijn een nieuwe versie van de Apple TV gaat introduceren. De laatste dateert immers alweer van september 2017. Oftewel: nu kopen is misschien niet zo heel verstandig...

Of een Chromecast

Last but not least is er de Google Chromecast, een zeer betaalbare mediastreamer (vanaf 39 euro) die je via een hmdi-aansluiting in de tv plugt. Vanaf dat moment zijn de mogelijkheden vergelijkbaar met AirPlay van Apple: kies op je telefoon of tablet de serie of film die je wil zien, en sein 'm met een druk op de knop naar de Chromecast en je tv. Er bestaat een aantal televisies met ingebakken Chromecast-functionaliteit, dus check dat zeker even, voordat je dit gadget of een andere apparaat uit dit artikel aanschaft.

Wel nog even dit: zowel Netflix als Disney+ bieden sommige series en films in 4K-beeldkwaliteit aan (ultrahoge resolutie). Om daarvan te kunnen profiteren is een Apple TV 4K nodig, of een zogeheten Chromecast Ultra. Die toestellen zijn wat duurder dan de instapapparaten: een Apple TV 4K begint bij 199 euro, een Chromecast Ultra heeft een richtprijs van 79,99 euro.

