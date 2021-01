De finalistes voor ICT Woman en Young ICT Lady of the Year zijn bekend. Registreer nu om gratis en live vanuit uw zetel de bekendmaking mee te maken.

Uw stemmen zijn geteld. Uit tien genomineerde jongedames en vijf topleiders koos u volgende vijf kandidates voor de titel van Young ICT Lady of the Year 2021 en drie finalistes die ICT Woman of the Year 2021 kunnen worden.

Young ICT Lady of the Year 2021 De vijf finalistes voor Young ICT Lady of the Year 2021. © DN/KVdS Alice Coupez , SAP functional consultant, delaware

, SAP functional consultant, delaware Elke Craenen , Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC

, Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC Ayla Cremmery , Technical Consultant, AE

, Technical Consultant, AE Annlore Defossez , Data Management Senior Consultant, Capgemini

, Data Management Senior Consultant, Capgemini Dorien Van Steenberge, Associate Manager in Technology Resources, Accenture

ICT Woman of the Year 2021 Dit zijn de 3 finalistes voor ICT Woman of the Year 2021. © DN/KVdS Rima Farhat , Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium

, Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium Cindy Smits , Founder & Coordinator Digitale Wolven

, Founder & Coordinator Digitale Wolven Tine Vandenbreeden, CEO MobileXpense

Live-uitzending op 4 februari: registreer nu

Na de publieke stemming is het nu aan de professionele jury om de winnaars te bepalen. Die winnaars maken we op 4 februari bekend in een live uitzending op www.shegoesict.be. Wil u die graag meevolgen vanuit uw zetel? Dat kan helemaal gratis, maar u moet wel even op voorhand registreren via www.shegoesict.be.

En wat is de link tussen schoenen en wetenschap?

U kan dan meteen virtueel kennis maken met de finalistes én ontdekken wat de link tussen wetenschap en schoenen precies is. Katrien Herdewyn is de oprichter van Elegnano: een fusie van elegantie met nanotechnologie. Hightech in high heels? Katrien vertelt u er op 4 februari graag alles over. Wel even registreren dus via www.shegoesict.be. Heel graag tot 4 februari!

Uw stemmen zijn geteld. Uit tien genomineerde jongedames en vijf topleiders koos u volgende vijf kandidates voor de titel van Young ICT Lady of the Year 2021 en drie finalistes die ICT Woman of the Year 2021 kunnen worden.Na de publieke stemming is het nu aan de professionele jury om de winnaars te bepalen. Die winnaars maken we op 4 februari bekend in een live uitzending op www.shegoesict.be. Wil u die graag meevolgen vanuit uw zetel? Dat kan helemaal gratis, maar u moet wel even op voorhand registreren via www.shegoesict.be.U kan dan meteen virtueel kennis maken met de finalistes én ontdekken wat de link tussen wetenschap en schoenen precies is. Katrien Herdewyn is de oprichter van Elegnano: een fusie van elegantie met nanotechnologie. Hightech in high heels? Katrien vertelt u er op 4 februari graag alles over. Wel even registreren dus via www.shegoesict.be. Heel graag tot 4 februari!