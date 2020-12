Tien inspirerende ICT-jongedames maken kans op de titel Young ICT Lady of the Year. De redactie van Data News nomineert daarnaast vijf topvrouwen die ICT Woman of the Year kunnen worden. Stemmen kan nog tot 31 december, dus rep je naar SheGoesICT.be.

Wie wordt ICT Woman of the Year en Young ICT Lady of the Year 2021? Wie volgt Dewi Van De Vyver en Julie Scherpenseel op? Op www.shegoesict.be stellen we de kandidates aan je voor en kan je ook je stem uitbrengen. De winnaressen worden bekendgemaakt op 4 februari tijdens het She Goes ICT-evenement, wat deze keer een virtuele awardshow wordt. Met dit jaarlijks evenement plaatst Data News vrouwen in de kijker die zich onderscheiden hebben in de ICT-sector.

Young ICT Lady of the Year Uit alle inzendingen nomineerde de jury deze tien ICT-dames. De tien genomineerden voor Young ICT Lady of the Year © DN/KVdS Alice Coupez , SAP functional consultant, delaware

, SAP functional consultant, delaware Elke Craenen , Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC

, Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC Ayla Cremmery , Technical Consultant, AE

, Technical Consultant, AE Rosalien De Saer , BI Enterprise team lead, Ontex

, BI Enterprise team lead, Ontex Annlore Defossez , Data Management Senior Consultant, Capgemini

, Data Management Senior Consultant, Capgemini Joanna Kochel , Data Science Engineer, OTA Insight

, Data Science Engineer, OTA Insight Karen Mouws , Learning Architect, Stellar Labs

, Learning Architect, Stellar Labs Stephanie Ouachan , CEO Striktly Business

, CEO Striktly Business Kara Segers , Senior Manager Digital Risk Management & Assurance, KPMG Belgium

, Senior Manager Digital Risk Management & Assurance, KPMG Belgium Dorien Van Steenberge, Associate Manager in Technology Resources, Accenture

ICT Woman of the Year Deze vijf topvrouwen schuift de redactie van Data News naar voor. Op www.shegoesict.be stellen we ze nader aan je voor. Dit zijn de vijf genomineerden voor ICT Woman of the Year 2021. © DN/KVdS Liliana Carrillo , CEO European Digital Development Alliance & R&D Engineer ILVO

, CEO European Digital Development Alliance & R&D Engineer ILVO Rima Farhat , Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium

, Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium Gaëlle Helsmoortel , CEO dgenious

, CEO dgenious Cindy Smits , Founder & Coordinator Digitale Wolven

, Founder & Coordinator Digitale Wolven Tine Vandenbreeden, CEO MobileXpense

De winnaressen worden bepaald door de lezers van Data News enerzijds en een professionele jury bestaande uit ex-winnaars en IT-prominenten anderzijds. De publieke stemming loopt van 14 december tot het einde van het jaar. Nadien is het woord aan de jury.

Alle informatie vind je op www.shegoesict.be

