Dommel-klanten kunnen gsm-nummer behouden

is redacteur bij Data News

Wie mobiele telefonie bij Dommel heeft, kan wel degelijk zijn of haar gsm-nummer behouden bij een overstap.

Telecomoperator Schedom, beter bekend als de merken Dommel en Billi, stopt er eind deze week onverwachts mee. De operator heeft momenteel 12.000 mobiele klanten en ongeveer tienduizend klanten voor vaste telefonie en internet.

Even was er onduidelijkheid of mobiele klanten hun gsm-nummer kunnen behouden. Zo'n overstap vraagt immers medewerking van beide partijen. Telecomregulator BIPT bevestigt nu aan Data News dat Dommel zich voorneemt om technisch mee te werken met die nummeroverdracht.

Wel raadt het BIPT aan dat klanten zo snel mogelijk contact opnemen met een nieuwe mobiele operator. Zij moeten immers nog steeds een nieuwe simkaart toegestuurd krijgen. Maar die nieuwe simkaart kan dus wel hun oud gsm-nummer gebruiken.

Zowel het BIPT als de Ombudsman voor Telecom raden aan om via Bestetarief.be op zoek te gaan naar een aanbod dat best bij hun verbruik past. Dat is de officiële vergelijkingssite van de regulator zelf.

Dommel kondigde woensdag aan dat het vanaf zondag 31 maart haar dienstverlening stopt. Dat komt door een conflict met toeleverancier Proximus. Sinds Dommel werd overgenomen betwisten de nieuwe eigenaars de tarieven die Proximus aanrekent. Proximus zelf zegt dat Dommel al geruime tijd niet betaalt en dat het daarom in januari al formeel liet weten dat het de dienstverlening zou stopzetten.