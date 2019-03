Telecomprovider Dommel stopt ermee

De alternatieve telecomprovider Dommel stopt deze week zijn dienstverlening. Het bedrijf wijst naar een dispuut met Proximus over tarieven.

"Met spijt in het hart moeten wij u meedelen dat na een langdurig dispuut en verschillende juridische procedures tussen Dommel/Billi en Proximus, wij de dienstverlening aan u gedwongen zullen moeten stopzetten nu zondag 31 maart omdat Proximus beslist heeft de dienstverlening aan Dommel en Billi stop te zetten. Roamingdiensten zullen vanaf nu al niet meer beschikbaar zijn. We zijn dan ook verplicht de dienstverlening aan u en uw overeenkomst met Dommel of Billi hierover op te zeggen."

Met die boodschap communiceert Dommel (en haar zusterdienst Billi, dat zich toelegt op de Franstalige markt) momenteel naar zijn klanten. Het stelt dat het al meer dan een jaar probeert tot een oplossing te komen met Proximus voor toegang tot haar kopernetwerk (voor vaste telefonie en internet), maar dat alle opties en juridische mogelijkheden zijn uitgeput.

Tarieven

Schedom was aanvankelijk in handen van oprichters Sandra Schevenels en haar echtgenoot Bart Dom. In het najaar van 2017 werd het bedrijf in stilte verkocht aan Philippe Vandormael en Bart Van Coppenolle, het team achter de cloud videorecorder Bhaalu, die na felle tegenwind van de zenders na een jaar werd stopgezet.

Een bron uit de telecomsector wijst naar zware financiële problemen sinds de overname waarbij de operator haar facturen aan Proximus niet wou betalen. Bij Schedom zelf wordt dat sterk genuanceerd.

Het geschil ligt volgens Bart Van Coppenolle van Dommel bij de tarieven die Proximus aan Schedom (het bedrijf achter Dommel en Billi) aanrekent. "Het conflict gaat over het gereguleerd aanbod en de prijszetting en tarieven voor de consument. Maar na heel wat procedures en onderhandelingen is er toch een negatief resultaat," aldus Van Coppenolle tegenover Data News.

"Vanaf de overname waren we van mening dat we recht hadden op de gereguleerde tarieven. Dat is altijd vertraagd of uitgesteld geweest. Daar hebben we ook over geklaagd. Maar uiteindelijk heeft Proximus de redenering gemaakt dat we onze facturen niet betalen, al hebben we die facturen altijd gecontesteerd."

Volgens Van Coppenolle telt Schedom vandaag twaalfduizend mobiele klanten en ongeveer tienduizend klanten voor vast internet en vaste telefonie.

Stopzetting in januari al gemeld

De problemen bij Dommel zijn niet recent. De operator kon een tijd geleden al geen nieuwe mobiele klanten meer aannemen. Toen klonk het nog omdat dit was door het grote succes van de operator.

Bij Proximus vernemen we dat het bedrijf al op 17 januari een formele notificatie tot stopzetting van de dienstverlening heeft gegeven aan het bedrijf achter Dommel, omdat het bedrijf structueel verzaakt aan betalingsverplichtingen.

Proximus benadrukt daarbij dat het verschillende pogingen ondernam om tot een onderhandelde oplossing te komen, maar zonder succes. Het wijst ook naar een gerechtelijke procedure die sinds november 2018 loopt, waarvan de ondernemingsrechtbank van Antwerpen op 12 februari 2019 besliste dat de vraag Dommel naar voorlopige maatregelen ongegrond was. Ook in beroep werd die vordering op 21 maart verworpen.

Nieuwe toeleverancier

Dommel blijft wel hoopvol en heeft gesprekken lopen met andere spelers om haar aanbod verder te zetten. Veel keuze is er echter niet. Voor mobiel hebben enkel Orange en Telenet een eigen netwerk. Voor vast internet is Telenet de enige andere aanbieder.

"We zijn realistisch, natuurlijk is er niet veel keuze, maar er lopen al wel gesprekken en alle instanties weten daar ook van. Het is jammer dat onze klanten nu gegijzeld worden. Op korte termijn verliezen we hier, maar op lange termijn hopen we te winnen," aldus Van Coppenolle.