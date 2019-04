Telecomoperator heeft voor de ondernemingsrechtbank van Hasselt bescherming aangevraagd en gekregen tegen schuldeisers. Het bedrijf krijgt tot september om een plan tot reorganisatie op te stellen.

Dat Dommel in moeilijkheden zit, was al langer bekend. Het bedrijf maakte in maart bekend dat het ermee ging stoppen. Een conflict over tarieven voor het gebruik van het Proximus kopernetwerk liggen aan de grond van de problemen. Dommel contesteert de tarieven die Proximus daarvoor vraagt, en Proximus stelt van zijn kant dat Dommel zijn facturen niet betaalt.

De eigenaars van Dommel hebben nu bij de ondernemingsrechtbank in Hasselt een periode van bescherming gekregen tegen schuldeisers in een procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord. Dat betekent dat ze de tijd krijgen om met een plan tot reorganisatie te komen dat onder meer uitlegt hoe ze hun schulden (geheel of gedeeltelijk) zullen afbetalen. Over dat plan wordt door de schuldeisers op 2 september gestemd.

Lees ook: Telecomoperator Dommel stopt ermee