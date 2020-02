De handel in het aandeel van Picanol is maandagochtend hervat, nadat het twee weken stil lag ten gevolge van een cyberaanval. Bij opening koerste het aandeel van de West-Vlaamse weefmachinebouwer 1,5 procent lager.

Half januari werd de handel in Picanol geschorst. Het bedrijf was enkele dagen daarvoor het slachtoffer geworden van een cyberaanval en zag zich genoodzaakt om de productie te staken.

De criminele actie trof zowel de it-systemen van de weefgetouwenmaker in Ieper als bij de afdelingen in China en Roemenië. De hackers waren uit op centen: bij ransomware wordt het aangevallen systeem pas vrijgegeven nadat het slachtoffer een zekere hoeveelheid losgeld heeft betaald.

Vrijdag meldde Picanol dat de aanval met gijzelsoftware de groep minder dan een miljoen euro zal kosten. Communicatiedirecteur Frederic Dryhoel bevestigde toen ook dat het bedrijf geen geld heeft overgemaakt aan de criminelen. De verloren productiedagen zullen volgens Picanol in de volgende weken en maanden ingehaald worden. "Hierdoor zal de financiële impact grotendeels beperkt blijven tot de kosten van de externe experts die werden ingeschakeld om de it-systemen te herstellen", aldus de woordvoerder van het bedrijf.

