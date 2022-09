De Belgische internet service provider (ISP) WAN-connect - de opvolger van Connect27 - treedt toe tot de Double Digit groep met CEO Xavier Dekeyster. Daar hoort een 'significante kapitaalsverhoging' bij.

WAN-connect is de nieuwe naam van Connect27: de in maart 2021 door hostingbedrijf Level27 opgerichte Belgische zakelijke internetprovider. Ondertussen heeft Level27 zijn aandelen verkocht en daar hoorde een naamsverandering bij. 'Onze nieuwe naam WAN-connect klinkt neutraler en zegt ook exact wat we doen', zegt COO Dimitri Devisch. Double Digit, het nieuwe 'smart capital' bedrijf van Xavier Dekeyster, investeert nu 'een significant bedrag' in WAN-connect, maar wil daar geen concreet cijfer op plakken.

Het extra geld is nodig voor extra investeringen in het netwerk en in bijkomende aanwervingen. WAN-connect rolt een gloednieuw en volledig redundant netwerk uit dat routering van 100 terabit mogelijk maakt. 'Redundantie en hoge bandbreedtes kosten nu eenmaal geld net als onze keuze voor de beste datacenters van België zoals LCL en Interxion', zegt CTO Michiel Van Opstal. WAN-Connect wil het verschil maken met een hoge uptime, service én snelheid.

Tweede bedrijf in Double Digit

'We nemen geen meerderheidsparticipatie, dat is niet het model dat we voor ogen hebben met Double Digit', verduidelijkt Xavier Dekeyster. 'Met WAN-connect binnen de groep kunnen we hen ondersteunen op het niveau van de opdrachten die ze uitvoeren. Het bedrijf behoudt haar dna, maar we kunnen ook ondersteunende diensten bieden zoals hr, finance, fleet management, een stukje procesverbetering en eventueel ook sales', aldus Dekeyster die eerder ook zijn eigen onderneming DX-Solutions onderbracht in de Double Digit groep. Dekeyster keert zo ook in zekere zin terug naar zijn roots. In 2005 richtte hij de internetprovider dxADSL op die in 2011 verkocht werd aan Scarlet (Proximus).

Goed gevuld orderboek

WAN-connect bedient naar eigen zeggen ondertussen meer dan 500 locaties met referenties als Desco, Vincotte, Febelco, X20, Napoleon Games en Protime. Het orderboekje van de sales bedraagt na een jaar zo'n 3 miljoen euro. 'De nood aan service en uptime is echt groot in het B2B-landschap. We ontzorgen de klanten door onze all-in connectiviteit voor multi-sites, pro-actieve support en volledig redundante oplevering. Zo maken we als kleine speler toch het verschil met de traditionele telecomspelers. Ons neutraal karakter trekt ook veel integrators aan zoals Uptime, Thru, Switchpoint en IT provider', voegt CEO en oprichter Marcel De Beule daar nog aan toe.

