Droneverbod Britse luchthavens uitgebreid

In december werden duizenden vluchten geannuleerd of omgeleid omdat er drones bij Gatwick waren gezien. Daardoor werden circa 140.000 passagiers getroffen.

De Britse regering werkt ook aan een dronewet, die de politie meer bevoegdheden moet geven bij onderzoek naar illegale droneactiviteiten. Zo mag de politie straks de filmbeelden bekijken van dronecamera's, zonder dat er een huiszoekingsbevel noodzakelijk is.

Drones zwaarder dan 250 gram moeten worden geregistreerd en aspirant-bestuurders moeten online met goed gevolg een test afleggen over droneregels voordat ze ermee mogen vliegen.

België

In België is het eveneens verboden om te vliegen in de buurt van luchthavens, maar hier heb je een licentie als dronepiloot nodig zodra je toestel meer dan één kilo weegt. Of als je met het toestel hoger dan dertig meter wil vliegen.