Vertrekkende vluchten even stilgelegd op Heathrow na dronemelding

"We werken nauw samen met de Londense politie om elke bedreiging voor de operationele veiligheid te vermijden", zo tweette Heathrow om 6.47 uur Belgische tijd. "Als voorzorgsmaatregel hebben we het vertrekkende vliegverkeer stilgelegd."

De hinder duurde ongeveer twee uur lang. "De vluchten zijn hervat", zei de woordvoerster, zonder er aan toe te voegen hoeveel vluchten precies werden getroffen. Heathrow is de grootste luchthaven van Europa. In december verstoorden meldingen van drones urenlang het vliegverkeer op Gatwick, een andere luchthaven in Londen. Tussen 19 en 21 december werden daar zowat 140.000 reizigers getroffen en het leger werd ter plaatse groepen om de site te beveiligen.

De Britse regering kondigde, naar aanleiding van de illegale drones op Gatwick, dinsdag al nieuwe maatregelen aan. Zo worden drones verboden in een zone van vijf kilometer rond luchthavens, in plaats van de huidige één kilometer. De politie krijgt daarnaast extra bevoegdheden wat betreft de landing, de inbeslagname en het opsporen van drones. De regering werkt ook aan technologische innovaties om drones op bepaalde plaatsen zoals luchthavens of gevangenissen sneller te detecteren en af te weren.