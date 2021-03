Net nu LastPass de gratis versie van zijn wachtwoordbeheerder sterk beperkt, komt Dropbox met een gratis oplossing.

Dropbox Passwords bestaat al sinds een jaar voor betalende gebruikers van de opslagdienst. Vanaf april komt het bedrijf met een beperkte gratis versie voor iedereen. Die gratis editie gaat tot vijftig wachtwoorden bewaren en kan gebruikt worden op drie toestellen. Op termijn komt er ook de mogelijkheid om veilig een wachtwoord te delen.

Dat Dropbox de functie nu aankondigt is geen toeval. Vorige maand kondigde de populaire wachtwoordmanager LastPass aan dat het zijn gratis versie ging beperken tot één toestel. Die beperking is op 16 maart ingegaan.

Hack

Dropbox bleek in het verleden overigens niet onkwetsbaar voor hackers. In 2016 meldde het bedrijf dat de gegevens van 69 miljoen gebruikers vier jaar eerder, in 2012, werden gestolen. Het bedrijf heeft intussen zijn beveiliging naar eigen zeggen wel verbeterd.

Er zijn wel meer alternatieven voor LastPass (onder meer Dashlane, True Key, 1Password) maar ook die zijn betalend en/of hebben een gratis versie die maar een beperkt aantal wachtwoorden kan opslaan. Zoho Vault en Bitwarden zijn gratis alternatieven die zowel op pc als smartphone wachtwoorden synchroniseren.

