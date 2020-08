Cloudopslagbedrijf Dropbox biedt sinds woensdag zijn langverwachte wachtwoordmanager en 'veilige kluis' voor gevoelige documenten aan. Niet te snel gejuicht evenwel: de nieuwe features zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een betaald abonnement.

De nieuwigheden van Dropbox waren op 16 juni al bekendgemaakt, maar verkeerden tot nu toe in een (bèta)testfase. Nu de laatste bugs eruit zijn moet er voor de snufjes worden betaald in de vorm van een abonnement.

Met Dropbox Passwords biedt het cloudopslagbedrijf een concurrent aan voor wachtwoordmanagers als LastPass en Dashlane. Wachtwoorden worden op een centrale, beveiligde plek bewaard, automatisch ingevuld wanneer nodig en bovendien gesynchroniseerd met al je computers en mobiele apparaten. Passwords maakt deel uit van de Plus- en Professional-abonnementen waarvoor respectievelijk 9,99 euro en 16,58 euro per maand moet worden neergeteld.

Beschermde opslagruimte

Ook voor de Dropbox Vault is tenminste een Plus-abonnement vereist. De Vault is een extra beschermd stukje opslagruimte voor bijvoorbeeld foto's van je paspoort of rijbewijs, medische dossiers, juridische documenten et cetera. Het is wel nog steeds mogelijk om deze bestanden te delen met de personen die je vertrouwt. Om de kluis te ontgrendelen gebruik je een pincode.

De eveneens nieuwe functie Computerback-up is wel voor iedereen kosteloos beschikbaar. Al is de opslagcapaciteit van de gratis Basic-formule met 2 gigabyte uiteraard zeer beperkt wanneer je grote hoeveelheden foto's en video's wil gaan back-uppen.

