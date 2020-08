Microsoft heeft een lanceerdatum en een prijs voor haar smartphone met twee schermen. Maar het toestel komt voorlopig niet naar België.

De Surface Duo, Microsoft's eerste smarpthone sinds het afscheid nam van Windows Phone en Nokia in 2016, is een toestel op Android dat bestaat uit twee schermen. In oktober vorig jaar lichtte het bedrijf al een tip van de sluier op.

Nu maakt het bedrijf bekend dat de Surface Duo vanaf 10 september beschikbaar is in de VS voor 1.399,99 dollar (125GB opslag) of 1.499,99 dollar (256GB opslag). Tegenover HLN bevestigt Microsoft dat het toestel voorlopig niet naar België komt.

Veel meer behalve de prijs is er momenteel niet bekend. Het gaat om een Androidtoestel met twee 5,6 inch schermen die samen openvrouwen tot één 8,1 inch scherm. In tegestelling tot Huawei of Samsung gaat Microsoft niet voor één vouwbaar scherm, maar wel voor twee schermen die dicht bij elkaar liggen, zoals LG al een tweetal jaar doet.

Microsoft zet met haar nieuwe smartphone vooral in op zakelijke gebruikers. Zo benadrukt het uiteraard de mogelijkheid om met Microsoft 365 te werken en is er interactie met een (niet inbegrepen) stylus mogelijk.

