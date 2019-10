is redacteur bij Data News

Microsoft brengt eind volgend jaar een eigen smartphone op Android uit. Die heeft twee schermen die samen gebruikt kunnen worden als een foldable.

De Surface Duo, die draait op Android, staat gepland voor de eindejaarsperiode van 2020 en bestaat in tegenstelling tot de foldable van Samsung uit twee aparte schermen die dicht tegen elkaar staan. De telefoon heeft een zeer dunne naad in combinatie met twee 5,6 inch schermen. Samen heeft het scherm een diagonaal van 8,3 inch.

Microsoft zegt dat het samenwerkt met Google om de apps op een goede manier op de twee schermen te tonen. Het benadrukt daarbij dat gebruikers productiever kunnen zijn en meerdere apps naast elkaar kunnen gebruiken. Zoals de naam aangeeft, past de Surface in de designstijl van de Surface- laptop en tabletlijn die het bedrijf de afgelopen jaren uitbracht.

Surface Duo © Microsoft

Naast de Surface Duo komt Microsoft ook met de Surface Neo, een Windows 10X-toestel eveneens met twee schermen, telkens 9 inch. Samen 13 inch. Hier is ook een opklikbaar toetsenbord om het als een minilaptop te gebruiken. Van beide toestellen zijn nog geen prijzen bekend.

Surface Duo © Microsoft

Microsoft verrast door voor het eerst in jaren opnieuw een eigen toestel uit te brengen. Het bedrijf nam enkele jaren geleden de telefoonafdeling van Nokia over en bracht enkele interessante toestellen uit, maar haar eigen besturingssysteem Windows Phone kon niet concurreren met Android of iOS. Daardoor stopte de techgigant na enige tijd stopte met het ontwikkelen van eigen toestellen. Tot nu.

Maar we moeten ook opmerken dat de Surface Duo geen eerste in zijn soort is. LG bracht begin dit jaar al eerder al zijn V50 ThinQ uit, een telefoon met een opklikbare cover die een tweede identiek scherm bevat. Het toestel kreeg recent nog een update tot de LG G8X ThinkQ, die ook naar België komt.