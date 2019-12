De verkoop van de organisatie die de .org-domeinen toewijst, wordt vertraagd. Koepelorganisatie ICANN wil eerst meer informatie over de intenties en continuïteit.

ICANN, de internationale DNS-beheerder, laat weten dat het meer informatie heeft gevraagd rond de overname van Public Interest Registry (PIR) aan investeringsbedrijf Ethos Capital. Het heeft daarbij vragen over de continuïteit van .org, de aard van de transactie, hoe de nieuwe eigenaarsstructuur strookt met de huidige afspraken die PIR heeft lopen en met welke beloftes ze de .org-gemeenschap zullen dienen.

ICANN had dertig dagen de tijd om bijkomende informatie te vragen en PIR en Ethos Capital hebben nu dertig dagen om te antwoorden. Daarna moet ICANN al dan niet een goedkeuring geven.

PIR is de beheerder van .org en was tot voor kort in handen van de nonprofit Internet Society (ISOC). Eind vorige maand raakte bekend dat ISOC PIR verkocht aan Ethos Capital. Dat deed in de sector vragen rijzen over hoezeer PIR zich nog als non-profit zou gedragen.

Het verhaal heeft echter een dubieus kantje. Zo komt de verkoop er net nu ICANN liet weten dat het de prijsbeperkingen voor .org zou afschaffen. Tegelijk bestaat Ethos Capital nog maar net, specifiek van de dag voor de afschaffing van het prijsplatfond, en werd het investeringsbedrijf opgericht door mensen die banden hebben met Fadi Chehade, de voormalige CEO van ICANN.

In welke mate ICANN de verkoop kan tegenhouden is onduidelijk. Maar het proces wordt hiermee voorlopig wel vertraagd.