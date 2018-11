Duitse automobielvereniging test transport van noodartsen met Volocopter

In de deelstaten Beieren en Rijnland-Palts beginnen binnenkort experimenten met de Volocopters. Over een jaar worden de resultaten verwacht. Als het een succes is, kan de Volocopter op den duur de auto vervangen waarmee noodartsen nu worden vervoerd.

De ADAC was een van de eerste organisaties die helikopters inzette bij calamiteiten. Het heeft momenteel al vijftig traumaheli's die vanaf 36 stations in het land opereren.

Singapore gaat volgend jaar ook testen met de Volocopter. Het Duitse toestel lijkt uiterlijk op een helikopter en gebruikt de technologie van een drone. Hij heeft een bereik van 30 kilometer en er is plek aan boord voor twee mensen. De luchttaxi's zijn elektrisch aangedreven en hebben dus geen uitstoot.