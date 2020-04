Het Duitse Avira wordt grotendeels overgenomen door Investcorp. Zo wil het beveiligingsbedrijf meer middelen hebben om zelf overnames te doen.

Hoeveel Investcorp Technology Partners betaalt wordt niet bekendgemaakt maar Avira wordt gewaardeerd op zo'n 180 miljoen euro. Het Duitse beveiligingsbedrijf bestaat sinds 2006 onder haar huidige naam, maar is in praktijk al sinds 1986 actief. Het bedrijf werd opgericht door Tjark Auerbach. Hij blijft een grote aandeelhouder van zijn bedrijf. Travis Witteveen is momenteel CEO.

Avira is bij consumenten vooral bekend van zijn gratis antivirus. Daarnaast levert het bedrijf ook identity management en andere beveiligingsproducten. Op de zakelijke markt stelt het bedrijf haar beveiligingstechnologie ter beschikking als white label voor onder meer Novell, IBM, Canonical, Microsoft, NTT en Deutsche Telekom. Het bedrijf heeft ook Dropbox als klant.

Investcorp focust wel vaker in mid market technologiebedrijven rond security en investeerde eerder al in onder meer Sophos en iT-CUBE. In België is het bedrijf vooral bekend al overnemer van het Belgische Securelink in 2015. In 2019 werd het bedrijf weer verkocht aan Orange.

Volgens Techcrunch moet de overname Avira meer mogelijkheden geven om zelf overnames te doen. Dit zowel in haar portfolio als geografisch. Het Duitse bedrijf is vandaag actief in Europa en Azië en in beperkte mate in de VS. Investcorp heeft een sterke aanwezigheid in het Midden-Oosten.

