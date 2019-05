Orange koopt SecureLink voor 515 miljoen euro. 'Dankzij deze overname wordt Orange een van de Europese leiders in de cybersecuritysector', stelt het telecombedrijf in een persbericht.

Met een omzet van 248 miljoen euro was SecureLink een van de grootste onafhankelijke cybersecurityproviders in Europa. Het bedrijf is opgericht in België en breidde uit naar Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. SecureLink heeft 1800 werknemers, waarvan 175 in ons land. Sinds 2016 is het cybersecuritybedrijf in handen van een investeringsgroep. Recent nam SecureLink zelf het gespecialiseerde beveiligingsbedrijf Zion Security volledig over.

Orange wijst erop dat het al een belangrijke cybersecurity-speler is op de Franse markt. Begin dit jaar slokte het bovendien de Britse beveiligingsspecialist SecureData op. Door nu ook SecureLink over te nemen, heeft Orange naar eigen zeggen 75 procent van de markt in handen in acht Europese landen.

Thomas Fetten, sinds vorig jaar CEO van SecureLink, verhuist samen met de rest van het management naar Orange. In een persbericht zegt hij dat "Orange Cyberdefense, SecureData en SecureLink erg complementair zijn" en "dat ze een gemeenschappelijke visie delen voor de sector".

De overname zal naar verwachting afgerond worden in het tweede of derde kwartaal van dit jaar. Voor Orange is het de tweede overname op korte tijd, nadat het vorige week bekendmaakte dat het de Hasseltse ICT-integrator BKM overkoopt.