Duitsland bekijkt eigen Google-taks

De exacte details zijn nog niet duidelijk, maar het Duitse ministerie van Financiën bevestigt tegenover het Duitse Wirtshaftswoche dat het zo'n taks bekijkt.

Concreet gaat het om 15 procent belasting op de advertentie-inkomsten van buitenlandse bedrijven, waarmee de overheid vooral Google en Facebook onder de loep neemt.

Het systeem zou het betalen voor online advertenties op dezelfde manier behandelen als licentieheffingen. Duitse bedrijven die online adverteren, moeten die taks terugvorderen van de internetspelers en doorstorten naar de overheid. De reden daarvoor is dat de Duitse belastingen niet zomaar platformen in het buitenland mogen belasten.

Wanneer zo'n taks er zou komen is nog niet duidelijk. Zo is er nog geen akkoord tussen de Duitse federale overheid en de deelstaten.

De maatregel is geen verrassing gezien Duitsland en andere Europese lidstaten al enkele jaren proberen om Amerikaanse technologiereuzen beter te belasten. Die worden nu vaak omzeild door hun winst via verschillende landen te versluizen, of door ze als (lager belaste) royalties naar het moederbedrijf in te boeken. Initiatieven voor een Europese 'Google-taks' zijn er, maar er is onenigheid. Zo verdient Ierland sterk aan de inkomsten van zulke bedrijven omdat velen er hun hoofdzetel hebben.