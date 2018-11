Duitsland wil Europese Google-taks tegen december

De Duitse minister van financiën Olaf Scholz zegt in Der Spiegel dat hij een bindende deal wil voor een Europese taks op digitale omzet tegen de volgende top van Europese ministers van financiën in december. Daarbij zegt Scholz expliciet dat hij het Franse model steunt. "Als onderhandelingen op deze manier blijven aanslepen dan zullen we binnen honderd jaar nog altijd aan het bespreken zijn. Daarom steun ik het Franse model", aldus Scholz.

Frankrijk en Duitsland pleiten al lange tijd voor een belasting voor internetgiganten. Vandaag kunnen velen de belastingen ontwijken door bijvoorbeeld hun winst via landen met een gunstiger belastingtarief te versluizen, of door hun winst als (amper belaste) royalties aan het moederbedrijf af te betalen. Dat is niet illegaal, maar maakt wel dat die bedrijven een pak minder betalen dan doorsnee bedrijven.

Maar unanimiteit over die regels gaat langzaam. Zo liet de Franse minister van economie in oktober nog verstaan dat hij het getreuzel beu is.

Begin deze maand klonk het nog dat Ierland en Duitsland op de rem staan. Duitsland zou pleiten voor een internationale aanpak en dan pas een Europese regeling als daar 'binnen een jaar, anderhalf jaar' geen oplossing uit komt. Ook wil Duitsland volgens Reuters een uitzondering voor activiteiten gelijkt aan autobouwers. Ierland zit daarbij in de positie dat het, door lage belastingtarieven, de favoriete locatie is voor Amerikaanse techbedrijven om er hun Europees hoofdkwartier te vestigen.

Frankrijk wil daar niet al te veel van weten en pleit er voor om dit jaar nog een kortetermijnoplossing te hebben. De uitspraken van de Duitse minister Scholz lijken daar nu in te volgen.