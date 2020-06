Duitsland gaat pas dit najaar beslissen of Huawei apparatuur mag leveren voor Duitse 5G-netwerken.

De Duitse regering gaat ten vroegste in september beslissen welke spelers welke onderdelen in Duitse 5G-netwerken mogen leveren. Daarover is nog enige verdeling binnen de politiek.

"Er komt geen kabinetsbeslissing over IT security wetten in de komende week," zegt een overheidsverantwoordelijke aan Reuters. Dat wil zeggen dat eventuele wetten niet kunnen besproken worden in de Budestag, dat op 3 juli voor het laatst samenkomt voor het zomerreces.

Ook in Duitsland gaan er stemmen op om Huawei en ZTE niet of slechts deels toe te laten in het 5G-netwerk. Maar de coalitie van bondskanselier Merkel is daar zelf verdeeld over. Deutsche Telekom, Huawei's grootste Europese klant, heeft daarbij al laten weten dat het geen individuele spelers uitgesloten wil zien.

Eerder deze week besliste de nationale veiligheidsraad van België dat Huawei en ZTE zeer beperkt toegelaten zijn. Het volgt daarbij het Britse model waarbij de spelers niet meer dan 35 procent van de totale infrastructuur mogen leveren, en uitgesloten worden van het core netwerk.

