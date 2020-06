De regering gaat de kritieke 5G-infrastructuur van ons land beschermen. Hoewel het niet letterlijk wordt gezegd, wil dat zeggen dat Huawei en ZTE slechts in zeer beperkte mate mogen bijdragen aan Belgische 5G-netwerken. Het Brits model wordt gevolgd.

Formeel klinkt het dat de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat toekomstige 5G-infrastructuur moet worden beschermd en daar komen beperkingen en "strenge veiligheidsvoorwaarden" om "niet-wenselijk gebruik te voorkomen".

Navraag bij het kabinet van minister van Telecommunicatie De Backer maakt duidelijk dat België in praktijk de lijst met hoogrisico distributeurs van de Europese Commissie volgt. Dat wil zeggen dat de Chinese telecomfabrikanten Huawei en ZTE slechts in beperkte mate apparatuur mogen leveren bij Proximus, Orange en Telenet/Base.

Concreet wil dat zeggen dat de twee niet actief mogen zijn in het core netwerk voor 5G en dat ze elk niet meer dan 35 procent van de totale infrastructuur (over alle operatoren samen) mogen aanbieden. Ook zullen veiligheidsdiensten bepaalde zones aanduiden waar de twee worden uitgesloten.

België lijkt daarmee de Britse aanpak te volgen. Daar werd eind 2019 besloten om Huawei gedeeltelijk toe te laten. Al overweegt premier Johnson daar om die regels verder te verstrengen onder druk van zijn partij.

Huawei wenst tegenover Data News nog niet uitgebreid te reageren. Het bedrijf wil eerst de verdere details van de nieuwe regels bestuderen.

Druk van de VS

Met de beslissing lijkt ons land toe te geven aan de druk die de VS al jaren uitvoert om Huawei te bannen. De VS beschuldigen Huawei er van te kunnen spioneren namens de Chinese overheid. Hen apparatuur laten aanleveren voor 5G-netwerken is volgens de VS een open deur om afgeluisterd te worden.

Die druk is de afgelopen jaren onder de regering Trump nog toegenomen, al lijken veel aantijgingen ook gelinkt te zijn met de handelsoorlog die de VS tegen China voert. Daarbij heeft de VS meermaals laten uitschijnen dat het minder inlichtingen zou delen met landen waar die communicatie via Huawei-apparatuur loopt. Vorig jaar nog kwam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op bezoek om te waarschuwen voor Huawei.

Geen enkel bewijs

Een belangrijke nuance daarbij is dat Huawei nog nooit is betrapt op dergelijke praktijken terwijl het in ons land en elders al meer dan tien jaar grote delen van het 4G-netwerk levert.

Omgekeerd zijn er wel al meermaals bewijzen gevonden dat Amerikaanse technologiebedrijven worden misbruikt voor Amerikaanse spionagedoeleinden. Denk daarbij onder meer aan de onthullingen van Edward Snowden. Maar ook achterpoortjes die onder meer in apparatuur van Cisco en Juniper is gevonden in het verleden. Stappen tegen Amerikaanse technologiebedrijven staan niet op de planning, klinkt het bij het kabinet van De Backer.

