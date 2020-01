Duitse overheden betalen dit jaar een klein miljoen euro aan Microsoft om nog steeds updates te krijgen voor Windows 7. De migratie is bezig, maar nog niet afgerond.

De ondersteuning voor Windows 7 liep af op 14 januari. Dat wil zeggen dat het besturingssysteem voortaan geen beveiligingsupdates meer krijgt en dat het onveilig is om te gebruiken.

Maar niet alle bedrijven zijn intussen overgestapt op Windows 8 of Windows 10. Wereldwijd draaien naar schatting nog 200 miljoen toestellen op het intussen verouderde besturingssysteem. Daaronder ook 33.000 toestellen van de verschillende Duitse (deelstaat)regeringen, zo meldt het Duitse Handelsblatt.

Ondanks de stopzetting, die al enkele jaren was aangekondigd, biedt Microsoft wel nog updates aan tegen betaling. Grote bedrijven die nog niet klaar zijn met hun migratie kunnen zo alsnog wat tijd kopen. Voor kleine organisaties en consumenten wordt de service niet aangeboden.

Maar goedkoop is dat niet. De zogenaamde Windows 7 Extended Security Updates of ESU is beschikbaar tot 10 januari 2023, maar wordt wel elk jaar duurder. Dit jaar gaat het, afhankelijk van de versie, om 25 tot 100 dollar per toestel. Tegen 2022 is dat 100 tot 200 dollar per toestel.

Duitsland begon al in 2018 met de migratie naar Windows 10, maar niet alle overheden zijn vandaag klaar. Zo'n migratie op grote schaal is vaak een intensief en langdurig proces. Zeker als een organisatie er zeker van moet zijn dat oudere applicaties ook werken op nieuwere besturingssystemen. Dat probleem stak ook de kop op bij de stopzetting van Windows XP enkele jaren geleden.

Toestellen op Windows 7 blijven voor alle duidelijkheid wel gewoon werken, maar omdat er geen nieuwe patches verschijnen worden veiligheidsproblemen die nu pas ontdekt worden niet meer opgelost. Dat maakt dat toestellen, zeker als ze op het internet zijn aangesloten, zeer kwetsbaar worden.

De ondersteuning voor Windows 7 liep af op 14 januari. Dat wil zeggen dat het besturingssysteem voortaan geen beveiligingsupdates meer krijgt en dat het onveilig is om te gebruiken. Maar niet alle bedrijven zijn intussen overgestapt op Windows 8 of Windows 10. Wereldwijd draaien naar schatting nog 200 miljoen toestellen op het intussen verouderde besturingssysteem. Daaronder ook 33.000 toestellen van de verschillende Duitse (deelstaat)regeringen, zo meldt het Duitse Handelsblatt.Ondanks de stopzetting, die al enkele jaren was aangekondigd, biedt Microsoft wel nog updates aan tegen betaling. Grote bedrijven die nog niet klaar zijn met hun migratie kunnen zo alsnog wat tijd kopen. Voor kleine organisaties en consumenten wordt de service niet aangeboden.Maar goedkoop is dat niet. De zogenaamde Windows 7 Extended Security Updates of ESU is beschikbaar tot 10 januari 2023, maar wordt wel elk jaar duurder. Dit jaar gaat het, afhankelijk van de versie, om 25 tot 100 dollar per toestel. Tegen 2022 is dat 100 tot 200 dollar per toestel.Duitsland begon al in 2018 met de migratie naar Windows 10, maar niet alle overheden zijn vandaag klaar. Zo'n migratie op grote schaal is vaak een intensief en langdurig proces. Zeker als een organisatie er zeker van moet zijn dat oudere applicaties ook werken op nieuwere besturingssystemen. Dat probleem stak ook de kop op bij de stopzetting van Windows XP enkele jaren geleden.Toestellen op Windows 7 blijven voor alle duidelijkheid wel gewoon werken, maar omdat er geen nieuwe patches verschijnen worden veiligheidsproblemen die nu pas ontdekt worden niet meer opgelost. Dat maakt dat toestellen, zeker als ze op het internet zijn aangesloten, zeer kwetsbaar worden.