Duitsland rolt deze week zijn contact tracing app uit. Die moet gebruikers waarschuwen voor eventuele verspreiding van het coronavirus. Het land heeft uiteindelijk gekozen voor een Bluetooth-app zonder centrale database.

Duitsland begint dinsdag te werken met de app, in dezelfde weet dat het land ook de grenzen terug opent. Met de contact tracing app krijgen gebruikers een melding wanneer ze in de buurt zijn geweest van iemand die later positief test voor het covid-19 virus. Dit soort app wordt in meerdere landen ontwikkeld, maar komt met zijn eigen setje vragen rond privacy en security.

Volgens de bondsregering werkt de app goed en kan ze in de praktijk worden ingezet. Duitsland heeft gekozen voor een app die werkt zonder centrale database, waardoor er een betere bescherming zou zijn van de privacy van gebruikers. De app werkt op volledig vrijwillige basis.

