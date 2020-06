De Franse overheid heeft StopCovid gelanceerd, een nationale contact-tracing app die moet helpen om de verspreiding van het covid-19 virus in te perken.

De app is uit voor iOS en Android en werkt met een gecentraliseerde database. Een server geeft elke gebruiker een vast identificatienummer en stuurt via Bluetooth tijdelijke afgeleiden van dat nummer naar andere telefoons in de buurt. Wie de app gebruikt, verzamelt dus tijdelijke ID's van andere gebruikers.

Wie positief test op covid-19, krijgt van zijn of haar dokter een QR-code om in de app in te geven. Die haalt alle tijdelijke pseudoniemen op van mensen waarmee de patiënt in contact is geweest te voorbije twee weken. Vanuit de centrale server wordt vervolgens een risico berekent voor de mensen achter die pseudoniemen.

De app komt er na een lang debat. Het gebruik van een centrale database heeft van bij het begin gezorgd voor vragen over privacy, in Frankrijk maar ook in andere landen. Onder meer een groep wetenschappers uit 26 landen schreven daarom een open brief aan overheden om voor een transparante, open en gedecentraliseerde aanpak te gaan. Die decentrale aanpak is overigens ook degene die techgiganten Apple en Google als voorwaarde stelden om gebruik te maken van contact-tracing API's in iOS en Android. Door de keuze van de architectuur moet de Franse app dus enkele technische privacyhordes in iPhones omzeilen en zou ze niet op de achtergrond kunnen draaien.

Verschillende landen werken aan hun eigen contact tracing app. In het Verenigd Koninkrijk is die bijvoorbeeld al uit, daar krijgt de NHS contact-tracing app echter kritiek om beveiligingsfouten. Eerdere prototypes van een gelijkaardige app in Nederland zijn ondertussen vervangen door een nieuw systeem dat transparanter is en in juni getest zou worden. In ons land werd voorlopig gekozen voor manuele contact tracing.

