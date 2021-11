Met enige uitstel wordt het binnenkort mogelijk om het mailadres van je oude provider onbeperkt, maar niet gratis, over te dragen naar je nieuwe internetaanbieder.

Woensdag werd in de kamercommissie een akkoord bereikt om de termijn van 18 maanden onbeperkt in de tijd te maken. Er komt ook een (nog niet vastgelegde) maximumprijs voor wat operatoren mogen vragen voor die dienst als een klant zijn mailadres langer dan 18 maanden wil houden.

De kwestie gaat over mensen die een mailadres van hun provider, zoals @telenet.be of @skynet.be hebben. Die mailbox wordt aangeboden door hun internetprovider, maar zodra je van aanbieder verandert, ben je ook dat mailadres kwijt. Daarom kan je sinds enkele jaren die mails gedurende 18 maanden laten doorsturen, bijvoorbeeld om accounts gekoppeld aan dat adres aan te passen of om contacten in te lichten zonder dat je dat voor je overstap moet doen.

Eerst weggestemd, nu goedgekeurd

Maar de kwestie gaat ook gepaard met een politiek spel. Begin vorig jaar al vroeg N-VA kamerlid Michael Freilich om die termijn te verlengen, maar dat voorstel werd toen weggestemd. Op het kabinet van Telecomminister Petra De Sutter klonk het toen dat dit wel zou worden opgenomen in een nieuwe telecomwet, maar dus niet als apart wetsvoorstel.

Freilich zelf is blij dat die extra overdraagbaarheid er nu toch komt, maar betreurt dat het een jaar langer heeft geduurd. 'Vorig jaar stemden de meerderheidspartijen tégen mijn voorstel, die ze nochtans hadden omschreven als 'innovatief' en 'goed voor de consument'. Ze kregen het niet over hun hart kregen om een wetsvoorstel van de N-VA te laten passeren. Dit soort spelletjes bezorgt de politiek een slechte naam en hiervan is vooral de consument, nu al een jaar lang, de dupe. Als ik Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere hoor spreken over hoe Vivaldi op 'een andere manier aan politiek doet', dan keert mijn maag om.'

De wetswijziging is momenteel goedgekeurd in de commissie, de definitieve stemming in het parlement staat gepland voor december. De maatregel zou vanaf volgend jaar ingaan.

