Wie het mailadres van zijn of haar internetprovider wil meenemen naar een nieuwe provider kan dat gedurende achttien maanden. Maar in de nieuwe telecomwet wordt het mogelijk om dat nog langer te doen, hetzij tegen betaling.

Een van de obstakels om van internetprovider te wisselen is dat wie een mailadres van de provider gebruikt (bijvoorbeeld naam@telenet.be of naam@skynet.be), dat mailadres kwijt is na een overstap. Daarom kan je sinds enkele jaren dat adres gedurende 18 maanden blijven raadplegen. Dat geeft mensen de tijd om hun contacten in te lichten en wijzigingen door te voeren.

N-VA kamerlid Michael Freilich drong er begin dit jaar op aan om die termijn onbeperkt te maken, zoals je vandaag ook je gsm-nummer onbeperkt kan meenemen, maar dat werd begin dit jaar weggestemd. Toen klonk het wel dat de meeneembaarheid zou worden opgenomen in de nieuwe telecomwet die voor eind dit jaar gepland staat.

Met vergoeding

Dat wordt nu iets concreter. Op een schriftelijke vraag van Freilich klinkt het antwoord dat de overdraagbaarheid van achttien maanden sowieso blijft. Maar die periode wordt verlengbaar. 'De aanbieder zal voortaan ook de e-mailoverdraagbaarheid nà 18 maanden dienen toe te laten mits een kleine vergoeding, indien de eindgebruiker dit verzoekt.' Aldus het antwoord van minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter.

Freilich zelf hekelt dat zijn voorstel eerst werd weggestemd, om nu alsnog te worden opgenomen in de nieuwe wet, maar hij is wel tevreden met de aanpassing. 'Mij maakt het eigenlijk niet uit hoe de aanpassing er komt, wel dat die er komt. Mijn eerste bekommernis en motivatie was altijd om de consument bij te staan. Mensen die hun e-mailadres niet wilden verliezen, en daarom niet van provider veranderen, ook al waren er meer voordelige opties op de markt.'

Hoeveel de vergoeding zal bedragen is nog niet duidelijk. Mogelijk is dat een kostprijs die de operatoren individueel hanteren.

