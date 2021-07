De man heeft geholpen bij het verdoezelen van een treitercampagne, waarbij medewerkers onder meer een varkensfoetus en grafboeket naar een koppel stuurde dat kritiek had geuit op de veilingsite.

Een voormalig securitymedewerker voor eBay, P. Cooke, is veroordeeld tot achttien maanden cel voor het cyberstalken van een koppel. De twee hebben een online nieuwsbrief, EcommerceBytes, waarin ze berichten over eBay en een reeks andere bedrijven. Kritiek op de veilingsite werd hen echter niet in dank afgenomen. Ze begonnen 'verontrustende' pakketten te krijgen, waaronder een bewaarde varkensfoetus, levende kakkerlakken en een boek dat mensen moet helpen met het verwerken van het overlijden van een echtgenoot.

De veroordeelde eBay-medewerker, een voormalige politiekapitein, pleitte schuldig. Hij stond terecht samen met zes andere voormalige eBay-medewerkers. Vier daarvan hebben ook schuld toegegeven en zullen later hun straf horen. Twee wachten nog op hun rechtszaak. Cooke was hun manager en had eerder moeten ingrijpen, zegt hij nu. De aanklager zegt dat hij de treitercampagne mee heeft gepland, en ook heeft geholpen bij het verdoezelen ervan. Hij wordt veroordeeld voor 'samenzwering tot cyberstalking' en het manipuleren van getuigen. Uit WhatsApp-berichten die in de rechtszaak gebruikt werden, schrijft Cooke onder meer 'Goed plan en indekking'. Hij geeft zijn medewerkers in deze berichten ook adviezen over hoe ze lokale politie moeten aanpakken om beschuldigingen te omzeilen.

Campagne

Volgens de openbaar aanklager in de zaak hadden de eBay-medewerkers een uitgebreide campagne gepland om het koppel het zwijgen op te leggen. Die leest alsof ze is afgekeken van een maffiaserie, en bestond in een eerste fase uit het sturen van pakketten met intimiderende inhoud. In een tweede fase stuurden de beklaagden op Twitter berichten naar het koppel waarin ze klaagden over de nieuwsbrief en dreigden hen fysiek op te zoeken.

Volgens de aanklager was het plan om die berichten steeds dreigender te maken, en het koppel uiteindelijk te 'doxen' (hun adres openbaar te maken). Nog in het plan zou eBay vervolgens aanbieden het koppel te helpen bij al die miserie, 'om welwillendheid op te roepen' jegens de veilingsite. Een derde fase, waarbij de medewerkers het huis van het koppel fysiek begonnen in het oog te houden, werd door de slachtoffers opgemerkt, waarna die naar de politie stapten.

eBay heeft de zes ondertussen ontslagen en gaf in een persmededeling bij het openbaar maken van de aanklachten aan dat 'dit soort gedrag niet acceptabel' is voor het bedrijf. Feit is wel dat directeuren van het bedrijf niet opgezet waren met de nieuwsbrief van het koppel. 'We gaan deze dame verpletteren', schrijft (ex-)Chief Communications Officer Steven Wymer in een sms die in de rechtsdocumenten werd meegenomen, over een van de twee journalisten. 'Haal haar neer', staat ook in een sms'je van (ex-) CEO Devin Wenig naar Wymer. Wenig heeft ondertussen ontslag genomen, Wymer werd ontslagen.

